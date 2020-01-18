Rahşan Ecevit'in vefatı - Son Dakika
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Rahşan Ecevit'in vefatı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi, Akar, eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Rahşan Ecevit'in vefatı dolasıyla Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı arayarak taziye dileklerini sundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi, Akar, eski başbakanlardan Binali Yıldırım, Rahşan Ecevit'in vefatı dolasıyla Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı arayarak taziye dileklerini sundu.

DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dün yaşamını yitiren Rahşan Ecevit ile ilgili taziyelerini iletmek üzere bazı bakanlar ve siyasi parti genel başkanları DSP Genel Başkanı Aksakal'ı aradı.

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Aksakal'a taziyelerini bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:32 Kaynak: AA
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