Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.


Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 97 yaşında hayatını kaybetmişti. Ecevit için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Törene Ecevit'in yakınlarının yanı sıra siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Rahşan Ecevit, öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda eşi merhum Başbakan Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek. - ANKARA

Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
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