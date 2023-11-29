 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tek bir konudan dert yanan Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki - Son Dakika

Tek bir konudan dert yanan Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçı sonrasında yaptığı açıklamada karşılaşmanın hakemini eleştirdi. Buruk, ''Hakem performansı da deplasman takımı için muhteşemdi. Tüm faul haklarını Manchester United'dan yana kullandı" dedi.

29.11.2023 - 23:42,  Güncelleme: 23:47
Abone Ol

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"GOL YİYEBİLİRDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Rakibe de pozisyonlar verdik, 3-3'ten sonra gol de yiyebilirdik. Biraz Rus ruletine döndü. İlk bölümde iyi başladık. Rakibin ilk şutu gol oldu, ikinci şutu gol oldu. 2-1 oyunun içindeyiz. Maçı kulübeden hissettiğimde gol atıp kazanabileceğiz gibi hissediyordum. Oyunculara da söyledim devre arasında" dedi.

"HAKEM RAKİBİN YANINDA KARARLAR VERDİ"

Maçın hakemini eleştiren başarılı antrenör, "Çok farklı bir puanda olabilirdik, bu maça çok daha başka bir puanla çıkabilirdik. Penaltı pozisyonu vardı, onu göremedim. Gol olan ofsayt pozisyonu... Bayern maçındaki ofsayt pozisyonu çok küçük... Çizgi de çizilmedi, ne olduğunu göremedik. Hakem performansı da deplasman takımı için muhteşemdi. Tüm faul haklarını Manchester United'dan yana kullandı. Bu da bizim için yüzde 5-10 da olsa hakem rakibin yanında kararlar verdi. Bu da önemli rol oynadı. Baskılarımız, öndeki oyunumuz, girdiğimiz pozisyonlar, bu seviye bir takıma karşı, Premier Lig takımına karşı olumlu" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester United, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Tek bir konudan dert yanan Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki - Son Dakika


01:10
Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
00:25
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ittifak teklifi Zafer Partisi lideri Özdağ'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ittifak teklifi
00:01
Gazze'de ateşkesin bitmesine saatler kala Hamas'tan İsrail'e yeni takas teklifi Gazze'de ateşkesin bitmesine saatler kala Hamas'tan İsrail'e yeni takas teklifi
00:00
Galatasaray karşısında skoru koruyamayan Erik ten Hag kendini suçladı Galatasaray karşısında skoru koruyamayan Erik ten Hag kendini suçladı
23:42
Tek bir konudan dert yanan Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki Tek bir konudan dert yanan Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki
22:34
Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
22:34
Galibiyet kaçtı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı Galibiyet kaçtı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı
22:25
Ne yaptın sen Kerem! Haftalardır yapılan eleştirilere bakın nasıl cevap verdi Ne yaptın sen Kerem! Haftalardır yapılan eleştirilere bakın nasıl cevap verdi

Son Dakika
01:10 Bayern Münih 17 maç sonra kazanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
00:25 Zafer Partisi lideri Özdağ'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ittifak teklifi
00:00 Galatasaray karşısında skoru koruyamayan Erik ten Hag kendini suçladı
00:01 Gazze'de ateşkesin bitmesine saatler kala Hamas'tan İsrail'e yeni takas teklifi
23:42 Tek bir konudan dert yanan Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki
22:14 Kadıköy'de 14 katlı binanın çatısına yıldırım düştü
22:34 Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
22:34 Galibiyet kaçtı! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile 3-3 berabere kaldı
22:25 Ne yaptın sen Kerem! Haftalardır yapılan eleştirilere bakın nasıl cevap verdi
21:47 Galatasaray-Manchester United maçındaki penaltı pozisyonuna tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2023 01:26:18. #1.13#
SON DAKİKA: Tek bir konudan dert yanan Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement