Tek bir konudan dert yanan Okan Buruk'tan maçın hakemine sert tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United ile 3-3 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"GOL YİYEBİLİRDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Rakibe de pozisyonlar verdik, 3-3'ten sonra gol de yiyebilirdik. Biraz Rus ruletine döndü. İlk bölümde iyi başladık. Rakibin ilk şutu gol oldu, ikinci şutu gol oldu. 2-1 oyunun içindeyiz. Maçı kulübeden hissettiğimde gol atıp kazanabileceğiz gibi hissediyordum. Oyunculara da söyledim devre arasında" dedi.

"HAKEM RAKİBİN YANINDA KARARLAR VERDİ"

Maçın hakemini eleştiren başarılı antrenör, "Çok farklı bir puanda olabilirdik, bu maça çok daha başka bir puanla çıkabilirdik. Penaltı pozisyonu vardı, onu göremedim. Gol olan ofsayt pozisyonu... Bayern maçındaki ofsayt pozisyonu çok küçük... Çizgi de çizilmedi, ne olduğunu göremedik. Hakem performansı da deplasman takımı için muhteşemdi. Tüm faul haklarını Manchester United'dan yana kullandı. Bu da bizim için yüzde 5-10 da olsa hakem rakibin yanında kararlar verdi. Bu da önemli rol oynadı. Baskılarımız, öndeki oyunumuz, girdiğimiz pozisyonlar, bu seviye bir takıma karşı, Premier Lig takımına karşı olumlu" şeklinde konuştu.