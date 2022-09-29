6 çocuklu Etihad Ayyad, Filistin'de traktör sürücüsü ehliyeti alan ilk kadın oldu - Son Dakika
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6 çocuklu Etihad Ayyad, Filistin'de traktör sürücüsü ehliyeti alan ilk kadın oldu

29.09.2022 12:04

Batı Şeria'nın Eriha kentinde yaşayan 50 yaşındaki 6 çocuklu çiftçi Etihad Ayyad, traktör sürücü ehliyeti alan ilk Filistinli kadın olarak tarihe geçti.

Başlangıçta insanlar onu dev bir traktörün üstünde tarla sürerken gördüğünde büyük şaşkınlığa uğruyordu. Ama kısa süre sonra Ayyad, sadece toprağını kurtarmakla kalmayıp ailesini geçindirmeye yetecek parayı kazanınca yerel kadınların bir simgesi haline geldi.

"BİZ KADINLAR KENDİMİZİ, TOPRAĞIMIZI VE GELECEĞİMİZİ KORUYABİLİRİZ"

Ayyad'ın arazisinde çalışan kadınlardan 44 yaşındaki Najah Mohammed, "Erkekler toprağı terk etse bile biz (kadınlar) kendimizi, toprağımızı, tarihimizi ve geleceğimizi koruyabiliyoruz" dedi.

Filistin topraklarında traktör sürücü ehliyeti alan ilk kadın olan Etihad Ayyad tarlada çalışırken böyle görüntülendi;

6 çocuklu Etihad Ayyad, Filistin'de traktör sürücüsü ehliyeti alan ilk kadın oldu
6 çocuklu Etihad Ayyad, Filistin'de traktör sürücüsü ehliyeti alan ilk kadın oldu
6 çocuklu Etihad Ayyad, Filistin'de traktör sürücüsü ehliyeti alan ilk kadın oldu
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Kaynak: Xinhua

Batı Şeria, Eylül, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 çocuklu Etihad Ayyad, Filistin'de traktör sürücüsü ehliyeti alan ilk kadın oldu - Son Dakika

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