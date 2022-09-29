Başlangıçta insanlar onu dev bir traktörün üstünde tarla sürerken gördüğünde büyük şaşkınlığa uğruyordu. Ama kısa süre sonra Ayyad, sadece toprağını kurtarmakla kalmayıp ailesini geçindirmeye yetecek parayı kazanınca yerel kadınların bir simgesi haline geldi.
Ayyad'ın arazisinde çalışan kadınlardan 44 yaşındaki Najah Mohammed, "Erkekler toprağı terk etse bile biz (kadınlar) kendimizi, toprağımızı, tarihimizi ve geleceğimizi koruyabiliyoruz" dedi.
Filistin topraklarında traktör sürücü ehliyeti alan ilk kadın olan Etihad Ayyad tarlada çalışırken böyle görüntülendi;
Son Dakika › Güncel › 6 çocuklu Etihad Ayyad, Filistin'de traktör sürücüsü ehliyeti alan ilk kadın oldu - Son Dakika