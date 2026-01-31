Ramallah'ta İsrail Askerleri İki Çocuğu Yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde ateş açması sonucu Filistinli iki çocuk yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerleri Ramallah kenti kuzeyinde yer alan El-Celezon Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin mülteci kampında gerçek mermi ile ateş açması sonucu biri 15, biri 16 yaşında iki Filistinli çocuk yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca kentin çeşitli bölgelerinde de bazı köylere baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki Filistinlilere ait mülklere saldırdı

Öte yandan, Bedevi Haklarını Savunma Örgütünün (BEYDER) yayımladığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinin kuzeyindeki Hirbet el-Malih bölgesinde barakalara ve koyun ağıllarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "bölge sakinlerini ve geçim kaynaklarını hedef alan yeni bir saldırı kapsamında, baraka ve koyun ağılları da dahil olmak üzere bölge halkının mülklerine saldırdıkları" kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki bir kadına saldırmaya çalıştıkları, bunun da bölge halkı arasında korku ve paniğe yol açtığı ifade edilen açıklamada, saldırının, "Ürdün Vadisi'ndeki Filistinlileri hedef alan sistematik bir politikanın parçası" olduğu vurgulandı.

Ayrıca Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Nablus kentinin güneyindeki Kusra beldesinde bir eve saldırdı.