Güncel

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın

07.01.2026 05:45
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini "egemenlik ihlali" olarak nitelendirerek, alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonun uluslararası hukuka ve devletlerin egemenlik haklarına aykırı olduğunu belirterek, Güney Afrika hükümetinin bu eylemden derin endişe duyduğunu ifade etti.

"BU TÜR EYLEMLERİ KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne uluslararası hukuku koruma, barış ve güvenliği sağlama görevini yerine getirme çağrısında bulunan Ramaphosa, "ABD'nin giriştiği bu tür eylemleri kesinlikle reddediyoruz ve Venezuela halkının yanındayız. Ayrıca Başkan Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Ramaphosa, küresel istikrarsızlık, iklim değişikliği ve artan eşitsizliğe karşı adalet ve eşitliğe dayalı bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, Güney Afrika'nın Filistin, Batı Sahra ve Küba halklarıyla ve kendi kaderini tayin hakkından mahrum bırakılan tüm topluluklarla dayanışmada kararlı olduğunu söyledi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Dış Politika, Venezuela, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
