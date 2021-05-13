İzmir'de Ramazan Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine uyularak kılındı - Son Dakika

İzmir'de vatandaşlar, bayram namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak kıldı.
Bilal Saygılı Camisi'ne gelen çok sayıda vatandaş, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için birlikte saf tuttu.
Camiye sığmayan cemaat ise bayram namazlarını yanlarında getirdikleri hasır ve seccadeler üzerinde avluda kıldı.
Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması içinde dualar edilen namazın ardından vatandaşlar camiden ayrıldı.
Kaynak: AA
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