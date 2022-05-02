Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı

02.05.2022 08:03

Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı, il protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.

Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı, il protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı.

Kırşehir'de bayram namazında vatandaşlar, Ahi Evran-ı Veli Camisi'ni ve külliye bahçesini doldurdu.

İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın vaazının ardından bayram namazı kılındı.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri, salgın dönemi sonrası ilk kez tokalaşarak bayramlaştı, cami çıkışında çikolata ikram edildi.

Programa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, protokol üyeleri, bazı siyasi partilerin il temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bazı vatandaşlar da cami içindeki Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua etti.

Niğde

Niğde'de bayram namazı kılmak için Selçuk Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne gelen vatandaşlar, caminin içini ve avlusunu doldurdu.

İl Müftüsü Osman Ayas sohbet etti, ardından bayram namazı kılındı.

İl protokolü, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Programa, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Yozgat

Yozgat'ta bütün camilerde Ramazan Bayramı namazı kılındı, dua edildi.

İl Müftüsü Ali Gülden, namaz öncesi tarihi Çapaonğlu Büyük Camisinde sohbet etti.

Namaz sonrası Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Müftüsü Ali Gülden, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı
Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı
Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı
Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı

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Ramazan Bayramı, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika


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