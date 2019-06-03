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Ramazan Bayramına doğru

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ekicioğlu, mesajında, bereketin ve huzurun en yoğun şekilde yaşandığı Ramazan ayını geride bırakıp, barışı, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü simgeleyen Ramazan Bayramı'nı birlik ve beraberlik içerisinde karşılamanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.
Toplum olma bilincinin oluşmasında önemli yeri bulunan bayramların insanları birbirine yaklaştıran müstesna zamanlardan olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:
"Bayramlar, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutmak, birlik ve dayanışmamızı arttırmak için büyük bir fırsattır. Bizleri ortak düşünce ve değerlerde buluşturan bayramlarda, barışın ve hoşgörünün sürekli kılınması, toplumumuzun her kesiminde bayram coşkusunun tam anlamıyla yaşanması ve eski bayramların sevinç ve mutluluğunun, geleceğimiz olan genç nesillere aktarılması ve sürekliliğinin sağlanması için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini, sadece bayram günlerinde değil yaşamımızın bütün evresinde anımsamalı, hoşgörü, barış, kardeşlik ve sevgi ortamının her daim egemen olması için çalışmalıyız."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:00 Kaynak: AA
Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Ramazan Bayramı, Güncel
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