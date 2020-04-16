Ramazan'da Eyüpsultan Camii'nden Türkiye'ye canlı yayın yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ramazan'da Eyüpsultan Camii'nden Türkiye'ye canlı yayın yapılacak - Son Dakika

Ramazan'da Eyüpsultan Camii'nden Türkiye'ye canlı yayın yapılacak

6 saat önce

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan 'Evde Kal Eyüpsultan' özel yayınıyla Eyüpsultanlılardan gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Ramazan'da Eyüpsultan Camii'nden Türkiye'ye canlı yayın yapılacak, System.String[]

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan 'Evde Kal Eyüpsultan' özel yayınıyla Eyüpsultanlılardan gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden Mehmet Aktaş'ın sunduğu programda, dünya çapında bir krize yol açan koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Deniz Köken, konuyla ilgili vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayıp şu açıklamaları yaptı:

"5 BİN NOKTAYI DEZENFEKTE ETTİK"

"Biz biliyorsunuz 11 Marttan itibaren çalışmalara yoğun bir şekilde başlamıştık. İlk etapta sokakların dezenfekte edilmesiyle başladık; o da yetmeyince önce yıkayıp sonra dezenfekte etmeye geçtik ve eczaneler, marketler, büyük siteler gibi bazı noktalarda lokasyonları küçülterek ilaçlamaya başladık. Bu haliyle yaklaşık 5 bin noktayı dezenfekte etmişiz. 4 bin 500'ün üzerinde de sokak ve site bölgesinde yıkama çalışmaları yaptık. Bundan sonra münferit olarak yine takip ediyoruz bir yerde hastalık olduğunda vatandaş bize dönüyor. Oralarda tekrardan temizlik çalışmaları yapmış oluyoruz"

"VAKA SAYISI İSTANBUL ORTALAMASININ ALTINDA"

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın market alışverişlerini yapmaya devam ediyoruz. Sıcak yemek dağıtımımızı arttırarak sürdürüyoruz. Her gün düzenli olarak 355 aileye sıcak yemek veriyoruz. Şu anda gıda kolisi dağıtımında 4 binlerdeyiz. Bu sayı bu hafta sonuna kadar 10 bine çıkmış olur. Hem kart hem paket dağıtıyoruz ki bazı yerlerde kart çok daha işe yarıyor. İkisini birleştirip iki kademede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ailelere dağıttığımız erzağın dışında bu süreçte mağdur olan esnaflara da desteğimiz sürüyor. Önce berberlere ve kahvehanelere erzak yardımı yaptık. Şimdi minibüs ve taksi esnafına yapıyoruz. Talep geldikçe diğer esnaf kollarından mağdur olanlarla ilgili de yardımlarımız devam edecek. Vatandaş bizi sokakta görünce duyarlılığı artıyor; kendi üzerlerine düşenleri daha iyi yapıyorlar. Vaka sayısının da İstanbul ortalamasının altında olması da bunu gösteriyor aslında."

GÜNLÜK MASKE DAĞITIMINI 10 BİNE ÇIKARACAĞIZ

"Şu anda maske imalatına başladık hem bizim ESMEK'te hem de Milli Eğitim Müdürlüğü'yle meslek lisesi üzerinden bir makine aldık günlük kapasitemizi 10 bine çıkaracağız inşallah. Temizlik elemanlarımız günde iki üç defa maskelerini değiştirmek zorundalar. Şu anda altı yüzün üzerinde personelimiz arazide çalışıyor. ESMEK'te her gün bin adet maske üretiliyor. Milli Eğitimle de 10 bin maske üretilmesi konusunda anlaştık. Günde 11 bin civarında maske üretimimiz olacak. Bir hafta içinde büyük üretime geçmiş oluruz. ESMEK'te işitme engelli kardeşlerimiz için de maske üretimi yapıyoruz. Dudak okumayı yapabilsinler diye ortası şeffaf olan maskeler üretiyoruz. Bununla ilgili de çok yoğun bir talep geldi bize."

"355 KİLO KEDİ, 600 KİLO KÖPEK MAMASI DAĞITIMI YAPTIK"

"Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz sokaktaki dostlarımızın bakım ve besleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şu anda 65 noktada kedi ve köpeklere işlem yaptık.  355 kilo sadece kedi maması, 600 kilodan fazla köpek maması ve kuşlarla ilgili de yem dağıtımını yaptık. Sivil toplum örgütlerinden ve sanatçılardan destek aldık. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Sokak hayvanlarının yoğun oldukları bölgelere yemeklik koymak suretiyle, yerlere dökmeden, daha hijyen bir şekilde yemek vermek adına bir çalışmamız var. Veteriner Müdürlüğü nerede yoğunluk var gıdanın nereye gideceğini çok net biliyorlar. Sokaktaki can dostlarımız için elimizden gelen tüm çalışmaları gerçekleştireceğiz."

"EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ ONLİNE DEVAM EDİYOR"

"Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerimizle ilgili yoğun bir çalışmamız var. Okullar ve eğitim merkezlerimiz kapanınca biz yoğun bir hazırlığa geçtik ve orta sonların sınav testlerini hem de lise sonların üniversiteye hazırlık testleriyle ilgili deneme sınavlarına başladık. Kendi merkezlerimizde yaptığımız eğitimleri online olarak veriyoruz. Bizi takip ederlerse gençlerin bütün eğitim konularıyla ilgili hepsine vereceğimiz cevaplar hazır, hizmetlerimiz devam ediyor. "

"PAZARLARA MASKESİZ ALMIYORUZ"

"Pazarlarda giriş ve çıkışları kontrol altına aldık. Pazarlara kesinlikle maskesiz almıyoruz. Akşama doğru özellikle 3'ten sonra yığılmalardan dolayı pazarlar kalabalık oluyor. Pazarlarımız sabahtan akşama kadar açık. Vatandaşlarımız pazarlara geliş saatlerini yoğunluğa göre ayarlayıp gelseler hiçbir sıkıntı olmayacak. Maske sıkıntı oluyordu, zabıtamız maske dağıtımı da yapıyor. Artık sırayla almaya başlayacağız, çünkü bu durum sosyal mesafenin korunması konusunda çok sıkıntılı hale gelmeye başladı."

"EYÜPSULTAN'DA RAMAZAN COŞKUSUNU CANLI YAYINLARLA YAŞATACAĞIZ"

"Ramazan ayında Eyüpsultan Camii ibadete açık olmayacak. Ramazan programımızı bugün yarın yayınlarız. Vatandaşlarımız web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etsinler. Kars'tan Edirne'ye; Sinop'tan Gaziantep'e kadar Eyüpsultan'daki Ramazan coşkusunu özel canlı programlarımızla yaşatmaya çalışacağız."


Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Evde Kal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 09:19 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet'ten "sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmıyor
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkta şiddet yasası için vekillere teşekkür etti Işıl Reçber'in Rüştü Reçber'e kebaplı doğum günü partisi yapması tepkilere neden oldu Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız 9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi         
15:09
Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı         
15:05
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu         
14:55
9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti 9 bin 800 kişinin enfekte olduğu, 195 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da hükümet, OHAL ilan etti         
14:50
Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı         
14:42
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi         
14:40
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak         
14:26
Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı         
14:10
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı         
13:57
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu         
13:46
Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı         
13:44
Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı         
13:29
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı         
13:24
İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı         
13:09
İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde         
13:07
Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var         
13:00
Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm         
12:57
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var         
12:53
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı         
12:45
Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti         
12:41
Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi         
12:32
8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin 8 öneri ile metabolizmanızı hızlandırarak kilo almaya veda edin         
12:27
Türkiye, Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı         
12:24
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 16:01:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ramazan'da Eyüpsultan Camii'nden Türkiye'ye canlı yayın yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]