Son Dakika Haberleri: "Ramazan Her Yerde" fotoğraf sergisi

"Ramazan Her Yerde" fotoğraf sergisi

1 saat önce

"Ramazan Her Yerde" temasıyla düzenlenen sosyal medya yarışması kapsamında Sultanahmet Meydanı ve Büyük Çamlıca Camisi'nde fotoğraf sergileri açıldı.

"Ramazan Her Yerde" temasıyla düzenlenen sosyal medya yarışması kapsamında Sultanahmet Meydanı ve Büyük Çamlıca Camisi'nde fotoğraf sergileri açıldı.
Kuveyt Türk tarafından, ramazan ayı başında #RamazanHerYerde etiketiyle sosyal medyada fotoğraf yarışması düzenlendi.
Bu süreçte "www.ramazanheryerde.com" internet sitesine yüklenen fotoğraflar, jüri tarafından değerlendirildi ve 50 fotoğraf seçildi.
Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, yarışmayı ramazan ayının kendine has anlarının herkes tarafından fark edilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.
Demir, yarışmaya olan ilginin, ramazan algısı ve farkındalığı bakımından memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Bütün İstanbulluları sergiye davet eden Demir, ramazanı anlatan, yaşatan, hissettiren kareleri özenle seçtiklerini kaydetti.
Ramazan boyunca Türkiye'nin dört bir yanında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiler, 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:32 Kaynak: AA
Sultanahmet, Kuveyt Türk, Güncel
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