TİCARET Bakanlığı koordinesindeki Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde market, fırın, kasap ve kasap gibi işletmelere yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı.

Ramazan öncesi fahiş fiyat denetimi yapan Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, etiket kontrolü, ürünlerin tüketim tarihi, raf ve kasa fiyatlarının kontrolünü yaptı. Ekmeklerin ağırlıklarını ölçen ekipler, restoranlarda da karekod fiyat listeleri ile kapı girişindeki fiyatları kontrol etti.

'FİYAT ARTIŞLARI GÜNLÜK TAKİP EDİLMEKTE'

Denetimlere katılarak açıklamalarda bulunan Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, "Bundan sonra denetimlerimiz aktif bir şekilde devam edecektir. Kafe, restoran, kasaplar, fırınlar sürekli denetimimiz ve gözetimimiz altında olacaktır. Marketlerde kasa raf fiyatı uyuşmazlıkları ve raftaki fiyat artışları günlük olarak takip edilmektedir. Restoranlarda kapı girişindeki fiyat menüleri, QR ve servis ücretlerine dikkat ediyoruz. Restoran ve kafelerde müşterilerin göreceği şekilde QR kodları ve menüler bizim olmazsa olmazımızdır. Bunları takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu alışveriş yapmaları için ekiplerimizle her gün sahadayız. Ramazan boyunca da her gün devam edecektir. Özellikle gıda ve hijyen konusunda denetimlerimiz ve fiyat takiplerimiz kontrolümüz altında olacaktır. Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaştıkları zaman Alo 175 Tüketici Hattı'nı arayarak sorunlarını bildirebilirler" dedi.

'RAMAZAN ÖNCESİ FİYATLARIN ARTMAMASI GEREKİYOR'

Denetlenen işletme sahibi İbrahim Alakoç ise "Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinden çok memnun kalıyoruz. Düzenli denetlenmekten hoşnut kalıyoruz, işletme olarak her şeyin en iyi olmasını istiyoruz. Ramazan öncesi fiyatların artmaması gerekiyor. Ramazan öncesi fiyatların artması için bir sebep görmüyorum" diye konuştu.

'DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASINI İSTİYORUM'

Fırın müşterisi Şerife Baytın da "Ekmek almak için gelmiştim. Ekmek ve simit alırken Ticaret İl Müdürlüğümüz denetimlerde bulundu. Bu çok hoşuma gitti. Ekmeklerin tartılması gayet güzel. Bu denetimlerin sıklaştırılmasını istiyorum" dedi.