Ramazanda Mescid-i Aksa'da yaralanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ramazanda Mescid-i Aksa'da yaralanan genç hayatını kaybetti

14.05.2022 10:08
Ramazanda Mescid-i Aksa'da yaralanan genç hayatını kaybetti

Kudüs'te geçen ramazan ayında Mescid-i Aksa'da İsrail polisi tarafından açılan ateş sonucu başından yaralanan Filistinli genç Velid eş-Şerif (23) yaşamını yitirdi.

Kudüs'te geçen ramazan ayında Mescid-i Aksa'da İsrail polisi tarafından açılan ateş sonucu başından yaralanan Filistinli genç Velid eş-Şerif (23) yaşamını yitirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abdurrahman Şerif, Aksa'da yaralanan kardeşi Velid'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Velid Şerif, 22 Nisan'da Mescid-i Aksa'da çıkan olaylar sırasında İsrail polisi tarafından açılan ateş sonucu başından ağır yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları

İsrail güçleri, 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, 22 Nisan'da bir kez daha binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve plastik mermilerle Filistinlilere saldırmıştı.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüsİslami Vakıflar İdaresi ekipleri tarafından söndürülmüştü.

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İsrail, Mescit, Nisan, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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