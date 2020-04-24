Ramazanın ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ramazanın ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı - Son Dakika

Ramazanın ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı

6 saat önce

Ramazanın ilk cuma namazını kıldıran ve hutbeyi irat eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazanın mübarek günlerinde oruçla sıhhat bulalım. Namazla, zekatla, fitreyle, sadakayla, yardımlaşmayla, dayanışmayla arınalım." dedi.

Ramazanın ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı, System.String[]

Ramazanın ilk cuma namazını kıldıran ve hutbeyi irat eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazanın mübarek günlerinde oruçla sıhhat bulalım. Namazla, zekatla, fitreyle, sadakayla, yardımlaşmayla, dayanışmayla arınalım." dedi.

Hacı Bayram Camisi'nde cuma namazı kıldıran Erbaş, cuma hutbesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 yıl önce yine Hacı Bayram Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından açıldığını hatırlattı.

Ramazanın mübarek olması dileğinde bulunan Erbaş, "Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş vesilesi olan bir ramazan ayına daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Kulluk bilinciyle geçirilen her anın değerli olduğunu söyleyen Erbaş, "Bazı vakitler vardır ki ilahi rahmete mazhar olmuş, duaların kabulüne ve günahların affına vesile kılınmıştır. İçinde bulunduğumuz ramazan ayı da Allah Teala'nın kullarına sonsuz merhametinin tecellisi olan mübarek bir aydır. Ramazan-ı Şerif, gecesiyle gündüzüyle her anı değerlendirilmeye layık eşsiz bir hazinedir." ifadelerini kullandı.

"Ramazan Kur'an ayıdır"

Ramazanın "Kur'an ayı" olduğunu kaydeden Erbaş, Kur-an'ı Kerim'in bu ayda indirilmeye başlandığını hatırlattı.

Kur'an-ı Kerim'den ramazanla ilgili bir ayetin mealini aktaran Erbaş, "O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayrımanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin." ifadelerini kullandı.

Son Peygamber Hazreti Muhammed'in her ramazanda vahiy meleği Cebrail ile Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğini belirten Erbaş, ramazanda mukabele okumanın da sünnet olduğunu söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle camilerin toplu ibadetlere kapatıldığını hatırlatan Erbaş, bu ramazanda vatandaşlara aile bireyleriyle evlerinde Kur'an-ı Kerim okumaları ve anlamını öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

"Virüslerin sebebi pislik ve kirlilik"

İslam dininin sağlığa zarar veren şeyleri haram kıldığını kaydeden Erbaş, "İslam neyi haram kıldıysa onda kötülük ve insana zarar, helal kıldığı şeylerde de temizlik ve insana fayda vardır." diye konuştu.

Küreselleşen dünyanın herhangi bir yerindeki kötülüğün bütün dünyayı etkileyebileceğine dikkati çeken Erbaş, koronavirüs salgınının da temizliğe önem verilmemesi sebebiyle ortaya çıktığını ve yayıldığını söyledi.

Temizliğe önem verilmesi konusunda bütün insanlığa seslenen Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ey insanlar, canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım. Ey insanlar, sağlığımıza zarar veren şeylerden uzak duralım çünkü bundan sadece bu kötülüğü işleyen ya da zararlı maddeyi kullanan kimse değil, sadece çevresindeki insanlar değil, binlerce kilometre uzaklardaki insanlar da zarar görüyor. Dünya tarihinin daha önce bu çapta şahit olmadığı bir hadiseyi 21. asrın insanı dünyanın her yerinde yaşıyor. Koronavirüs salgını, bu asra kadar bölgesel, yöresel salgınlar olmuş ama böyle bir durumu dünya ilk defa yaşıyor.

Bu bağlamda şu müşahhas örnekler üzerinden tüm dünyaya çağrıda bulunmak istiyorum. Bu ve benzeri virüslerin sebebinin pislik ve kirlilik olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. İslam, temizliği imanın yarısı saymaktadır."

"Sigara virüsüyle topyekun ne zaman mücadele edeceğiz?"

Koronavirüsten can kaybı yaşanmaması için herkesin seferber olduğunu belirten Erbaş, buna karşın sadece Türkiye'de bir günde 300'ü aşkın, dünyada ise 20 bini aşkın kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma riskinin diğer insanlardan 14 kat fazla olduğuna işaret eden Erbaş, "Sigara virüsüyle topyekun ne zaman mücadele edeceğiz? Bu ölenler insan değil mi? Koronavirüs kapma riski 14 kat daha fazla olan bir sigara içicisinin, sadece kendisine değil, daha kaç kişiye bulaştıracağı belli değil bu virüsü. Gelin, İslam'a göre haram olan sigara ile topyekun mücadele edelim. 1,5 milyara yakın insanı bu virüsten kurtaralım. Sigaranın hem kendi bulaşıcılığına hem de bu ve benzeri virüslerin bulaşıcılığını arttırmasına da son vermiş olalım." diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş, uyuşturucu, alkol ve eş cinselliğin de İslam dinince haram kabul edildiğini, bunların insan sağlığına zararlarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

"Oruçla sıhhat bulalım"

Hazreti Muhammed'in, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." hadisini hatırlatan Erbaş, dünyada her 3-4 saniyede bir kişinin açlıktan, aynı sürede de bir insanın fazla yemekten hayatını kaybettiğini söyledi.

Ramazanın paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları dile getirdi:

"Geliniz ibret alalım, ders alalım. Ahlaka sarılalım, temizliğe sarılalım, adalete sarılalım, ilimle ve irfanla, bilgi ve hikmetle, bilim adamlarının insanlığın faydasına yönelik ortaya koyduğu hakikatlerden istifade ederek barış ve kardeşlik içinde yaşamaya çalışalım. Ramazanın mübarek günlerinde oruçla sıhhat bulalım. Namazla, zekatla, fitreyle, sadakayla, yardımlaşmayla, dayanışmayla arınalım."

Hutbenin ardından cuma namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:52 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde tüm insanlığa çağrıda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi
Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Ercüment Ovalı'nın aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama: Sonuç alamama ihtimali yüksek         
21:37
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyelere "paralel devlet" demesine cevap verdi         
21:28
Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık         
21:18
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Önümüzdeki bir kaç haftayı izledikten sonra bazı yasaklar gevşetilebilir         
21:16
Trump, Trump, "dezenfektan enjektesi" önerisiyle ilgili kendini savundu: Kinayeli soru soruyordum         
21:14
Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan küçük Davut, kurtarılamadı         
21:01
İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi         
20:51
Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi Fransa'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 389 artarak 22 bin 245'e yükseldi         
20:50
Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi         
20:48
İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Veli Ağbaba'nın "Atatürk'ün resmi yok" iddialarına yanıt: Tamamen iftira ve yalandır         
20:32
Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi Dora isimli yavru köpeği öldüren şüpheliye ev hapsi cezası verildi         
20:18
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı         
20:15
Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı Türkiye'de ramazanın ilk iftar topu Kars'ta atıldı         
20:13
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı         
19:32
Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi Marmaris'te domuz sürüsü sokağa indi         
19:30
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı         
19:22
Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu         
19:11
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi         
19:10
Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti         
19:04
Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 420 artarak 25 bin 969'a yükseldi         
19:04
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi         
19:03
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi         
18:48
MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı MİT mensubunun ifşa edilmesine ilişkin soruşturmada, 8 şüpheli hakkında dava açıldı         
18:30
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü         
18:30
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir         
18:20
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi Son dakika: Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi         
18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 22:15:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ramazanın ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]