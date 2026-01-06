RAMS Başakşehir, devre arasında kamp programı için gittiği Antalya'da çalışmalarına devam etti. Sabah topla ısınmayla başlayan idman, hücum çalışmasıyla sona erdi. Akşam ise havuzda yaptığı antrenmanla günü sonlandırdı.
Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
