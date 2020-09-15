Ramsey'in Ankara Next Level mağazası yenilendi

Ramsey'in Ankara Next Level AVM mağazası, yeni mimarisi ve üst seviyede hijyen tedbirleriyle yeni yerinde kapılarını açtı.

Ramsey'den yapılan açıklamaya göre şirketin Ankara'daki alış veriş merkezi Next Level'daki mağazası yenilendi ve giriş kata taşındı.

Müşteri deneyimini ön plana çıkaran mimarisi ve yeni nesil mağazacılık anlayışıyla tasarlanan mağaza, üst düzey hijyen tedbirleriyle hizmete açıldı.

Yeni mağazada her ortama uygun şık, rahat ve yenilikçi tasarımlar ve yüzde 50 indirim ayrıcalığı sunuluyor.