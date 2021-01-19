Range Rover Evoque 1.5 litrelik yeni versiyonuyla Türkiye'de - Son Dakika

Range Rover Evoque 1.5 litrelik yeni versiyonuyla Türkiye'de

19.01.2021 17:14
Range Rover Evoque 1.5 litrelik yeni versiyonuyla Türkiye'de, System.String[]

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın premium kompakt SUV’u Range Rover Evoque, vergi avantajı da sunan 1.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover'ın premium kompakt SUV'u Range Rover Evoque, vergi avantajı da sunan 1.5 litrelik benzinli motor seçeneğiyle satışa sunuldu.

807 bin 963 TL'den başlayan fiyatıyla yola çıkmaya hazırlanan Range Rover Evoque'u incelemek üzere showroom'ları ziyaret edenleri Bakış Açınızı Değiştirin konseptiyle tasarlanan özel bir sergi de bekliyor.

3 silindirli benzinli motor, ürettiği 160 BG güç ve 260 Nm torku ön tekerleklere 8 ileri otomatik şanzımanla aktarıyor. Önden çekiş sistemi sayesinde sağlanan ağırlık tasarrufu ile 100 kilometrede 8.0 litrelik bir ortalama yakıt tüketimi sunan Range Rover Evoque, 180g/km karbon salınımıyla da çevre dostu olmayı başarıyor.

İlk kez Yeni Land Rover Defender'da tanıtılan Pivi Pro Bilgi-Eğlence Sistemi ile donatılan Range Rover Evoque'da ayrıca Apple CarPlay ile aynı anda iki telefonu eşleştirebilen bluetooth teknolojisi standart olarak sunuluyor.

Bakış Açınızı Değiştirin Showroom Sergi Konsepti

Bakış Açınızı Değiştirin showroom sergi konsepti ile otomobil severleri içinde bulunulan dönemin kısıtlarından bir nebze olsun uzaklaştırmayı, hayata farklı bir yerden bakabilmelerini sağlamayı ve özlem duyulan yurt dışı seyahatlerini hatırlatmayı amaçlıyor. 15 Ocak-1 Mart tarihleri arasında görülebilecek konsepte ilişkin hazırlanan tasarımlar bir illüstratör ile çalışılırken, iki boyutlu bir dünyada araçların farklılaşması sağlanıyor.

Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport, Yeni Land Rover Defender, Jaguar I-PACE ve Yeni Jaguar F-TYPE ile özdeşleştirilen şehirlerde geçen hikayeleri canlandıran sergileme konsepti, ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatmayı hedeflerken, sergilemenin odak noktası olan Range Rover Evoque, göz alıcı mimarisiyle dikkat çeken Paris şehri ile eşleştiriliyor. Aracın yanına yaklaşıldığında Paris'i simgeleyen müzik ve kokuların eşlik edeceği ziyaretçiler, bakış açısına göre değişen iki farklı hikayenin içinde kendilerini bulacak.

Borusan Otomotiv, Range Rover, Land Rover, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Range Rover Evoque 1.5 litrelik yeni versiyonuyla Türkiye'de - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi Yeni doğan bebek, anne karnında koronavirüse karşı antikor geliştirdi FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor
Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi         
17:51
Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi         
17:03
Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu         
17:02
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu         
16:39
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında         
16:13
Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor         
16:03
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
Hazine bugünkü ihalelerde yaklaşık 6 milyar lira borçlandı Hazine bugünkü ihalelerde yaklaşık 6 milyar lira borçlandı         
15:39
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 18:16:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Range Rover Evoque 1.5 litrelik yeni versiyonuyla Türkiye'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei