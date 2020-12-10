Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Suriye'deki yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Suriye'deki yetimlerin yüzünü güldürdü

10.12.2020 19:39

Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde Suriye'nin kuzeyindeki yetimleri sevindirdi.

Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde Suriye'nin kuzeyindeki yetimleri sevindirdi.

Türk yardım kuruluşlarından Yesevi Yardım Hareketi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolaysıyla, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez'in doğusundaki Akterin beldesindeki yetim çocukların kışlık ihtiyaçlarını gidermek için çalışma başlattı.

Rap müzik sanatçısı Aydemir de yardım çalışmalarına destek oldu.

Akterin'deki yardım çalışmalarına katılmak üzere Suriye'ye geçen Aydemir, burada briketlerden yapılan Şam Yetimleri Kampındaki 500 çocuğa kışlık bot ve mont dağıttı.

-"Dünya mazlumlarına Türkiye'mizin güzel insanları yeter"

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yesevi Yardım Hareketi'yle Akterin'e gelerek 500 yetimin bot ve mont ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

Yardım faaliyetinde bulunmaktan ve çocukların yüzlerindeki sevinci görmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Aydemir, "Bir dünyaya bir güneş nasıl yetiyorsa, bütün dünya mazlumlarına da Türkiyemizin güzel insanları yeter." dedi.

- "Bağışçılarımızın desteğiyle, kışlık bot ve montları dağıttık"

Yesevi Yardım Hareketi Genel Başkanı Mahmut Cömert de, "Onlar bu kış üşümesin" adı altında başlattıkları kampanyayla bağış topladıklarını belirterek, "Bu kapsamında Akterin'de Şam Yetimleri Kampındaki çocuklara bağışçılarımızın desteğiyle, kışlık bot ve montları dağıttık" ifadelerini kullandı.

Proje kapaımda yurt içi ve yurt dışından gönüllerin emanetlerini yetimlere ulaştırdıklarını belirten Cömert, desteklerinden dolayı bağışçılara ve Kilis Valiliği yetkililerine teşekkür etti.

Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Suriye'deki yetimlerin yüzünü güldürdü
Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Suriye'deki yetimlerin yüzünü güldürdü
Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Suriye'deki yetimlerin yüzünü güldürdü
Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Suriye'deki yetimlerin yüzünü güldürdü

10 Aralık, Suriye, Müzik, RAP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rap müzik sanatçısı Resul Aydemir, Suriye'deki yetimlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika


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