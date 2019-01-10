Son Dakika Haberleri: Rapçi Ezhel'e Uyuşturucudan 3. Kez Dava Açıldı

Rapçi Ezhel'e Uyuşturucudan 3. Kez Dava Açıldı

1 saat önce

Rapçi Ezhel'e uyuşturucudan 3. kez dava açıldıİSTANBUL - Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve beraat eden 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu hakkında 3. kez dava açıldı.

Rapçi Ezhel'e uyuşturucudan 3. kez dava açıldı

İSTANBUL - Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve beraat eden 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu hakkında 3. kez dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, İpekçioğlu'nun "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi.
Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs'ta tutuklanan ve 19 Haziran'da ilk duruşmada beraat eden 'Ezhel' ismiyle tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında 3. kez dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, başka bir soruşturma kapsamında şüphelinin vücudundan alınan örneklerle uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Sercan İpekçioğlu'nun "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şarkıcı Ezhel önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:18 Kaynak: İHA

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