Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu - Son Dakika

Gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, Beyaz futbol canlı yayınında koronavirüs aşısı oldu. Çin'den gelen CoronaVac'ın Faz-3 çalışmaları için gönüllü olan çift, Beyaz TV kameralarına da açıklama yaptı.

"HEMŞİRE FENERBAHÇELİ GALİBA"

Kameralar karşısında aşı vurduran çift, bu aşının placebo aşısı mı yoksa gerçek koronavirüs aşısı mı olduğunu bilmediklerini söyleyerek herkesi aşı olmaya davet etti. Aşı vurulduğunda canı yanan Rasim Ozan Kütahyalı, "Hemşire Fenerbahçeli galiba" diye espri yaptı.

"30 SANİYE BİLE SÜRMÜYOR, ÇOK PRATİK"

Kütahyalı, daha sonra attığı tweette "Sinovac aşısı için ben ve Nagehan gönüllü olduk ve Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde canlı canlı aşı olduk. 30 saniye bile sürmüyor. Çok pratik. Bildiğimiz çocukluğumuzdan tanıdığımız yöntem. Koronavirüse karşı yüzde 91.25 etkili." dedi.