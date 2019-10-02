Son Dakika Haberleri: Real Madrid'den Fenerbahçe mesajı!
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Real Madrid'den Fenerbahçe mesajı!

1 saat önce

THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Real Madrid'de Sergio Llull'dan açıklamalar geldi.

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THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Real Madrid'de Sergio Llull'dan açıklamalar geldi.


Real Madrid'in kaptanlarından Sergio Llull, zorlu maç öncesinde konuşurken " Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Fenerbahçe, Final-Four adayları arasında yer alıyor. Kolay olmayacağını biliyoruz ama taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı taraftarımızla birlikte daha motive olarak oynayacağız." sözlerini kullandı.


"EN İYİ OYUNCULARDAN İKİSİNİ TRANSFER ETTİLER"


Fenerbahçe Beko'nun transferlerine de dikkat çeken İspanyol oyuncu, "Fenerbahçe, Nando de Colo ve Derrick Williams gibi geçen sezon Avrupa'nın en iyi oyuncularından ikisini kadrosuna kattı. CSKA'nın da Mike James'i aldığını unutmamak lazım. Artık EuroLeague'de her takım güçlendi. Çok çekişmeli bir sezon olacak." dedi.

Sergio Llull, Real Madrid, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:01 
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