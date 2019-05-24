Son Dakika Haberleri: Real Madrid'in En İyi Asistleri 2018-19 Sezonu

Real Madrid'in En İyi Asistleri 2018-19 Sezonu

2 saat önce

Real Madrid'in 2018-19 sezonunda en iyi asistlerinden tekrar keyif al. Luka Modric, Toni Kroos, Gareth Bale, Dani Carvajal ve Vinicius Jr., diğerleri arasında, Los Blancos'un LaLiga, Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey yarışmalarında gol atmak için en iyi geçişlerinde yer alıyor.

Real Madrid'in 2018-19 sezonunda en iyi asistlerinden tekrar keyif al. Luka Modric, Toni Kroos, Gareth Bale, Dani Carvajal ve Vinicius Jr., diğerleri arasında, Los Blancos'un LaLiga, Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey yarışmalarında gol atmak için en iyi geçişlerinde yer alıyor.
Real Madrid'in En İyi Asistleri 2018-19 Sezonu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:06 
Gareth Bale, Toni Kroos, Luka Modric, Real Madrid, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz Ayrılığı Sosyal Medyadan Açıkladı: Teşekkürler Şenol Güneş: Kalbimi Burada Bırakarak Gidiyorum Şenol Güneş Beşiktaşlı Taraftarlara Veda Etti, Futbolcular Hocayı Omuzlara Aldı Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 Mağlup Etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:27:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Real Madrid'in En İyi Asistleri 2018-19 Sezonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]