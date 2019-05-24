Real Madrid'in En İyi Asistleri 2018-19 Sezonu
2 saat önce
Real Madrid'in 2018-19 sezonunda en iyi asistlerinden tekrar keyif al. Luka Modric, Toni Kroos, Gareth Bale, Dani Carvajal ve Vinicius Jr., diğerleri arasında, Los Blancos'un LaLiga, Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey yarışmalarında gol atmak için en iyi geçişlerinde yer alıyor.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:06
'in 2018-19 sezonunda en iyi asistlerinden tekrar keyif al. Luka Modric
, Toni Kroos
, Gareth Bale
, Dani Carvajal ve Vinicius Jr., diğerleri arasında, Los Blancos'un LaLiga, Şampiyonlar Ligi ve Copa del Rey yarışmalarında gol atmak için en iyi geçişlerinde yer alıyor.
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