Son Dakika Haberleri: Real Madrid kaçtı, PSG kovaladı!
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Real Madrid kaçtı, PSG kovaladı!

6 saat önce

Real Madrid, 17 ve 79. dakikalarda Karim Benzema'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

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Real Madrid, 17 ve 79. dakikalarda Karim Benzema'nın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Son 9 dakikada ise PSG'nin geri dönüşü başladı.


Grup liderliğini garantileyen PSG, 81'de önce Mbappe ile farkı bire indirdi, ardından 83'te Sarabia ile eşitliği yakaladı.


PSG ile Real Madrid, bir üst tura çıkmayı garantilerken PSG 12, Real Madrid ise 7 puana yükseldi.

Kylian Mbappe, Karim Benzema, Real Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:43 
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