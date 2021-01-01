Real Madrid'li Sergio Ramos, PSG ile prensip anlaşmasına vardı

Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Ramos'un gelecek sezon için Paris Saint-Germain ile anlaştığı öne sürüldü.

İspanyol basınının haberine göre; Real Madrid'den 1 yılın üzerinde bir sözleşme isteyen ancak bu isteği uzun süredir kabul görmeyen Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'den 3 yıllık ve bol sıfırlı bir sözleşme teklifi aldı. Real Madrid ile imzalayacağı yeni sözleşme için maaşından büyük bir fedakarlık yapmayı bile kabul eden ancak en az 2 yıllık sözleşme isteyerek Florentino Perez ile anlaşmazlığa düşen İspanyol efsaneye, Paris Saint-Germain'in Los Galacticos'ta aldığı ücretten fazlasını da teklif ettiği bilgisi verildi.

15 YILDIR REAL MADRİD'DE

Sergio Ramos'un Paris Saint-Germain'e prensipte evet dediği ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in son sözünü beklediği vurgulandı. 2005'ten beri Real Madrid forması giyen 34 yaşındaki Sergio Ramos, bu sezon 16 resmi maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.