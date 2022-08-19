Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenleri yeni balık türü keşfetti - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenleri yeni balık türü keşfetti

19.08.2022 19:20
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenleri yeni balık türü keşfetti

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim elemanları tarafından dünya balık faunası için yeni bir cins tanımlandığı bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim elemanları tarafından dünya balık faunası için yeni bir cins tanımlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Turan liderliğinde 4 kişilik ekip tarafından çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yürütülen çalışma sonucunda Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de 5 tür (Paracapoeta anamisensis, P. barroisi, P. erhani, P. mandica, P. trutta) ile temsil edilen Paracapoeta'yı dünya faunası için yeni bir cins olarak tanımlamışlardır." ifadelerine yer verildi.

Prof. Dr. Turan öncülüğündeki ekip, bir süre önce 6 yeni alabalık türünü daha dünya balık faunasına kazandırmıştı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi akademisyenleri yeni balık türü keşfetti - Son Dakika

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