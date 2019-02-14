Son Dakika Haberleri: Red Bull Bc One'ın Türkiye Ayağı Ankara'da Düzenlenecek

Red Bull Bc One'ın Türkiye Ayağı Ankara'da Düzenlenecek

1 saat önce

Her yıl dünyanın en iyi break dansçısını belirlemek için düzenlenen prestijli yarışma Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı, bu yıl Ankara'da düzenlenecek.

Red Bull Bc One'ın Türkiye Ayağı Ankara'da Düzenlenecek, System.String[]
Her yıl dünyanın en iyi break dansçısını belirlemek için düzenlenen prestijli yarışma Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı, bu yıl Ankara'da düzenlenecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl itibarıyla b-boyların yanı sıra kadın break dansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma, 15-16 Mart 2019'da düzenlenecek.

Red Bull BC One Cypher'ın ön eleme turları ve breakdans atölyeleri, 15 Mart'ta saat 17.00'dan itibaren Divan Çukurhan'da gerçekleşecek.16 Mart'ta ise finale kalan adayların final yarışı Milyon Performance Hall'da düzenlenecek.

15 Mart'taki ön eleme ve atölyelere katılım ücretsiz gerçekleşirken, 16 Mart'taki finalleri izlemek isteyen seyirciler Biletix'ten 5 TL'lik bilet ücreti ödeyecek.

Red Bull BC One 30'u aşkın ülkede düzenleniyor. Ülkelerin en iyileri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor. Ankara'da düzenlenecek olan Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağının ardından büyük final Hindistan'da gerçekleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Red Bull, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlar, Ankara ve İstanbul'un Dışında da Tanzim Satışın Başlamasını İstiyor Dün Düzenlenen GQ Men Töreninde Ödüller Sahiplerini Buldu

Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:31:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Red Bull Bc One'ın Türkiye Ayağı Ankara'da Düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]