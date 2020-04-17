Red ve DASDAS'tan sosyal medya sohbetleri

Vodafone Red ve DasDas iş birliğiyle düzenlenecek olan "Red'le Evdeyiz" online etkinlikleri kapsamında, 17 Nisan'da, Harun Tekin ile Koray Candemir, 24 Nisan'da Mert Fırat ile Tuğrul Tülek, 2 Mayıs'ta ise Didem Balçın ile Selen Uçer, Vodafone Red Instagram hesabında saat 22.00'da canlı talkshow gerçekleştirecek.



Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, talkshow'ların hemen ardından, DasDas'ta daha önce Vodafone Red sponsorluğunda sahnelenen etkinlikler Vodafone TV'de yayınlanacak.



17-24 Nisan tarihlerinde Mor ve Ötesi konserini, 24 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde "Mert Fırat ve Korhan Futacı ile Rivayet Radyosu" gösterisini ve 2-16 Mayıs tarihlerinde "Güle Güle Diva" oyununu izlemek mümkün olacak. Vodafone Red müşterileri, VodafoneTV'yi ücretsiz indirip DasDas içeriklerini izleyebilecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, hayatın evden devam ettirildiği bu dönemde uzaktan iş ve eğitim platformlarının yanı sıra dijital yayınlara da talebin arttığını belirterek, bir teknoloji iletişimi şirketi olarak her zaman olduğu gibi bu dönemde de dijitalleşmenin gücünü kullanarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya odaklandıklarını ifade etti.



Aksoy, Vodafone Red müşterilerinin evde keyifli vakit geçirmesine katkıda bulunmak amacıyla Vodafone Red Instagram hesabını belli günlerde iş ortakları DasDas'ın kurucularına devrettiklerini kaydederek, "Sanatçılarımızın canlı talkshow'larının hemen ardından daha önce Red sponsorluğunda sahnelenen DasDas etkinliklerini Vodafone TV üzerinden yayınlayacağız. Tüm Red'lileri Vodafone Red Instagram hesabını takip etmeye ve Vodafone TV izlemeye davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.