Refah Kapısı'ndan Sınırlı Geçişler
Refah Kapısı'ndan Sınırlı Geçişler

09.02.2026 13:52
İsrail, 2 yıl sonra Refah Kapısı'ndan sadece 65 hastanın Mısır'a geçişine izin verdi.

İsrail, yaklaşık 2 yıl işgal altında tuttuktan sonra sınırlı geçişlere açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan bir haftada yalnızca 65 hastanın Mısır tarafına geçmesine izin verdi.

İsrail'in şiddetli saldırılarıyla insani felakete sebep olduğu, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ı uzun süre kapalı tuttuğu Gazze Şeridi'nde 4 bini çocuk 22 bin hasta bölge dışında tedavi olmayı bekliyor.

İsrail'in 21 ay kapalı tutup zarar verdiği ve 2 Şubat'ta sınırlı geçişlere açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan bir hafta içinde 65'i hasta 189 Filistinlinin Gazze'den ayrılmasına, 129 Filistinlinin de bölgeye geri dönüşüne izin verildi.

Refah kapısında hafta tatili olması nedeniyle cuma-cumartesi günleri herhangi bir hareketlilik gözlemlenmezken, sonrasında geçişler sınırlı bir şekilde yeniden başladı.

80 bin Filistinli topraklarına dönmek istiyor

Resmi olmayan kaynaklara göre, saldırılar sırasında Gazze'den çıkanlardan yaklaşık 80 bin Filistinli yerinden edilmeyi reddetmek ve topraklarına bağlılıkların bir göstergesi olarak geri dönmek için kayıt yaptırdı.

İsrail basını Refah'tan sınır kapısı açıldıktan sonra her gün en az 50 kişinin Gazze'ye dönmesine izin verileceğini yazmıştı. Ancak kapının açıldığı 2 Şubat'tan beri girişine izin verilen Filistinlilerin sayısı söz konusu rakamın altında kaldı.

Mısır basını ise İsrail ordusunun Gazze'ye dönmek isteyen Filistinlilerin bir kısmını geri çevirerek, bölgeye girişine izin vermediğini paylaştı.

İsrail, yalnızca Ekim 2023'ten sonra Gazze'den ayrılanların geri dönüşüne izin veriyor.

Gazze'ye dönenler ise Refah kapısında İsrail askerlerinin işkence ve kötü muamelesine, uzun süren sorgulamalara maruz kaldıklarını söylemişti.

İsrail saldırılarından önce her gün yüzlerce Filistinli, Refah kapısından Mısır'a geçiyor ve yüzlercesi de Gazze'ye geri dönüyordu. Refah kapısının idaresi, İsrail'in müdahalesi olmaksızın Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ve Mısır makamları tarafından yönetiliyordu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Güncel, Mısır, Refah

