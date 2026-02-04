Refah Sınır Kapısı'ndan Filistinli geçişleri başladı

İsrail ordusunun işgali altındaki Refah Sınır Kapısı'ndan 40 Filistinlinin Gazze Şeridi'ne döndüğü, 14'ü hasta, 40 kişinin de Mısır'a geçtiği bildirildi.

Uluslararası baskılar sonucu İsrail'in 2 Şubat'ta kısıtlı olarak açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan salı günü de sınırlı da olsa giriş ve çıkış yapan Filistinliler oldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, aralarında kadın ve çocuğun bulunduğu 40 Filistinli, Mısır'dan Gazze'ye geri döndü.

Çok sayıda kişi Gazze'ye dönen yakınlarını karşılamak için Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinde toplandı. Mısır'dan dönen Filistinlileri taşıyan otobüsün Nasır Hastanesine ulaşmasıyla sevinç yaşandı.

Yakınlarını karşılamak için toplanan Filistinliler, Gazze'ye dönen Filistinlilerin içinde olduğu otobüsü sevinçle karşıladı. Aylar sonra birbirlerine kavuşan Filistinliler, gözyaşlarına hakim olmadı.

Öte yandan güvenlik kaynakları, salı günü Gazze'den Refah Sınır Kapısı üzerinden 14'ü hasta, 26'sı da onların refakatçisi olmak üzere 40 Filistinlinin Mısır'a geçtiğini aktardı.

İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkışına izin verdiği Filistinli sayısı 2 Şubat'ta olduğu gibi salı günü de beklenin altında kaldı.

Tel Aviv makamlarından resmi açıklama yapılmasa da İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'ndan her gün 150 Filistinlinin Mısır'a geçişine, 50 Filistinlinin ise Gazze'ye dönmesine izin verileceğini yazmıştı.

İsrail ordusu, 2 Şubat'ta Refah Sınır Kapısı üzerinden sadece 5'i hasta 20 kişinin Mısır'a geçmesine, kadın ve çocuklardan oluşan 12 Filistinlinin ise Gazze'ye dönmesine izin vermişti.