Refah Sınır Kapısı'ndan Filistinli geçişleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Refah Sınır Kapısı'ndan Filistinli geçişleri başladı

04.02.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan 40 Filistinli Gazze'ye dönerken 40 kişi Mısır'a geçti.

İsrail ordusunun işgali altındaki Refah Sınır Kapısı'ndan 40 Filistinlinin Gazze Şeridi'ne döndüğü, 14'ü hasta, 40 kişinin de Mısır'a geçtiği bildirildi.

Uluslararası baskılar sonucu İsrail'in 2 Şubat'ta kısıtlı olarak açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan salı günü de sınırlı da olsa giriş ve çıkış yapan Filistinliler oldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, aralarında kadın ve çocuğun bulunduğu 40 Filistinli, Mısır'dan Gazze'ye geri döndü.

Çok sayıda kişi Gazze'ye dönen yakınlarını karşılamak için Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinde toplandı. Mısır'dan dönen Filistinlileri taşıyan otobüsün Nasır Hastanesine ulaşmasıyla sevinç yaşandı.

Yakınlarını karşılamak için toplanan Filistinliler, Gazze'ye dönen Filistinlilerin içinde olduğu otobüsü sevinçle karşıladı. Aylar sonra birbirlerine kavuşan Filistinliler, gözyaşlarına hakim olmadı.

Öte yandan güvenlik kaynakları, salı günü Gazze'den Refah Sınır Kapısı üzerinden 14'ü hasta, 26'sı da onların refakatçisi olmak üzere 40 Filistinlinin Mısır'a geçtiğini aktardı.

İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'ndan giriş ve çıkışına izin verdiği Filistinli sayısı 2 Şubat'ta olduğu gibi salı günü de beklenin altında kaldı.

Tel Aviv makamlarından resmi açıklama yapılmasa da İsrail basını, Refah Sınır Kapısı'ndan her gün 150 Filistinlinin Mısır'a geçişine, 50 Filistinlinin ise Gazze'ye dönmesine izin verileceğini yazmıştı.

İsrail ordusu, 2 Şubat'ta Refah Sınır Kapısı üzerinden sadece 5'i hasta 20 kişinin Mısır'a geçmesine, kadın ve çocuklardan oluşan 12 Filistinlinin ise Gazze'ye dönmesine izin vermişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Mısır, Refah, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Refah Sınır Kapısı'ndan Filistinli geçişleri başladı - Son Dakika

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

13:22
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli’den yeni mesaj
Öcalan ve Demirtaş çağrısının ardından Bahçeli'den yeni mesaj
13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 14:00:43. #7.11#
SON DAKİKA: Refah Sınır Kapısı'ndan Filistinli geçişleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.