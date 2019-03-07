Regaip Kandili
27 dakika önce
Beypazarı ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Beypazarı
ilçesinde Regaip Kandili
dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
Beypazarı'nda Fatih
Camisi ve Tatbikat Camisi'nde programlar düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.
Tatbikat Camisi'nde Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilahiler seslendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:52 Kaynak: AA
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