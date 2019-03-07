Son Dakika Haberleri: Regaip Kandili

Regaip Kandili

27 dakika önce

Beypazarı ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

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Beypazarı ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Beypazarı'nda Fatih Camisi ve Tatbikat Camisi'nde programlar düzenlendi. Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti.

Tatbikat Camisi'nde Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilahiler seslendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:52 Kaynak: AA

Beypazarı, Regaib Kandili, Güncel
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