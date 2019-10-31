Son Dakika Haberleri: Reina saldırısının duruşması bugün görülecek
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Reina saldırısının duruşması bugün görülecek

1 saat önce

Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Reina saldırısının duruşması bugün görülecek, System.String[]

Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi DEAŞ'lı Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülecek olan duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklayacak. Öte yandan, duruşma öncesinde salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

(Murat Delice - İrem Demir/İHA)

Masharipov, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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