Rekabet Kurumu harekete geçti! Google'ın yapay zeka özetlerine "adil paylaşım" freni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rekabet Kurumu harekete geçti! Google'ın yapay zeka özetlerine "adil paylaşım" freni

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rekabet Kurumu harekete geçti! Google\'ın yapay zeka özetlerine "adil paylaşım" freni
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabet Kurumu, Google’ın arama sonuçlarında sunduğu yapay zeka özetlerinin haber sitelerinin trafiğini ve gelirini azaltabileceği gerekçesiyle şirket hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında geçici tedbir kararı aldı. Karara göre Google, haber sitelerini içeriklerinin yapay zeka özetlerinde kullanılmasına zorlayamayacak. Yayıncılar, bu tercihi arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetme riski olmadan yapabilecek.

Rekabet Kurumu, haber yayıncılarının ekonomik haklarını korumak amacıyla Google’a yönelik geçici tedbir kararı verdi. Kurum, kararın Google’ın yapay zeka hizmetlerini kısıtlamayı değil, yayıncıların emeğinin karşılığını almasını sağlamayı amaçladığını vurguladı.

“HABER SİTELERİNE GİRMEDEN BİLGİ ALINABİLİYOR”

Rekabet Kurumu, kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Açıklamada, kullanıcıların artık haber sitelerine girmeden de yapay zeka özetlerinden bilgi alabildiği belirtildi. Bu durumun haber sitelerinin trafiğini ve gelirini azaltabileceğine dikkat çekildi.

GOOGLE HAKKINDA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kurum, bu kaygılar nedeniyle Google hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Soruşturma devam ederken, haber yayıncılarının ekonomik haklarının korunması için geçici tedbir kararı alındı.

Kurumun açıklamasına göre tedbirin amacı, dijital medya ekosisteminin korunması ve yayıncıların içerikleri için adil bir karşılık elde etmesinin sağlanması.

YAYINCILARA “HAYIR” DEME HAKKI

Tedbir kararının temel maddesine göre Google, haber sitelerini yapay zeka sistemine dahil olmaya zorlayamayacak. Haber siteleri, içeriklerinin yapay zeka özetlerinde yer alıp almayacağına özgürce karar verebilecek.

Kararla, yayıncıların bu tercihi yaparken arama sonuçlarındaki görünürlüklerini kaybetmemeleri de güvence altına alındı. Böylece içeriğini yapay zeka özetlerine kapatan bir haber sitesi, klasik arama sonuçlarında geri plana itilmeyecek.

İNGİLTERE’DE DE BENZER ADIM ATILMIŞTI

Google’ın yapay zeka özetleri, farklı ülkelerde de rekabet otoritelerinin gündeminde bulunuyor. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), 3 Haziran 2026'da Google’a “stratejik piyasa statüsü” vererek arama hizmetleri için yeni davranış kuralları getirmişti. “Dünyada ilk” olarak nitelendirilen kurallarla İngiltere’deki yayıncılar, içeriklerinin “AI Overviews” adlı yapay zeka özetlerinde kullanılmasını reddetme hakkı elde etti.

CMA Üst Yöneticisi Sarah Cardell, kararla ilgili “Bu sayede işletmeler ve tüketiciler için adil muamele, daha fazla şeffaflık ve anlamlı bir seçim imkanı sağlanıyor” açıklamasını yapmıştı. Google ise o dönemde, yayıncıların klasik arama trafiğini etkilemeden yapay zeka modundan çıkmalarını sağlayacak yeni bir kontrolü test ettiğini, yapay zeka yanıtlarına daha fazla bağlantı ekleyeceğini ve yayıncılarla yeni veriler paylaşacağını duyurmuştu.

FRANSIZ GAZETELERİ DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Fransa’da da 300'den fazla yerel ve ulusal yayın kuruluşunu temsil eden APIG, Ağustos 2026'da Google’ın yapay zeka arama özetleri nedeniyle Fransız rekabet kurumuna şikayette bulunmuştu. APIG, yapay zeka özetlerinin kullanıcıların arama alışkanlıklarını değiştirdiğini ve haber kaynaklarına yapılan doğrudan ziyaretleri azalttığını öne sürmüştü.

GÖZLER GOOGLE’IN ATACAĞI ADIMLARDA

Tedbir kararına uyum sürecinin, Google’ın atacağı adımlara bağlı olduğu belirtildi. Google’ın Türkiye’deki karara ilişkin henüz bir açıklaması bulunmuyor.

Yapay ZekaYapay ZekaGoogleGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karısı da oradaydı Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
Fenerbahçe’ye Liverpool maçı öncesi kötü haber Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
Sen neymişsin be Conceiçao Kupa sayısı ağızları açık bıraktı Sen neymişsin be Conceiçao! Kupa sayısı ağızları açık bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
Fenerbahçe’de inanılmaz döngü İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Güney Kore’ye nükleer mesajı Nihai karar için 3 şart Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye nükleer mesajı! Nihai karar için 3 şart
Adana’da 115 kilo gümüş soygunu: Dükkan sahibi çalınan malını kuyumcuda tanıdı, satıcı tutuklandı Adana'da 115 kilo gümüş soygunu: Dükkan sahibi çalınan malını kuyumcuda tanıdı, satıcı tutuklandı
11:45
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak
Minik taraftar maça gittiğine pişman oldu ama sonrasını ömür boyu unutamayacak
11:29
Nereden nereye Sana ne oldu böyle Süle
Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?
11:14
Galatasaray’daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı “Hatırlamıyor musun“ diyerek çıkışmış
Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! "Hatırlamıyor musun?" diyerek çıkışmış
11:03
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler
9 gol yiyen kaleciden maç sonrası olay sözler
10:42
Fenerbahçe’de inanılmaz döngü İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
Fenerbahçe'de inanılmaz döngü! İsmail Kartal gidiyor, onlar geliyor
10:41
DEM Parti’den kritik karar İBB el değiştirebilir
DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
10:35
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
Hakan Çelebi’den program sunucusuna tepki: İnsan Allah rahmet eylesin der
10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
10:17
Midyeci Ahmet’e tepki yağıyor
Midyeci Ahmet'e tepki yağıyor
10:09
Otogaza dev zam geliyor Litresi 50 lirayı aşacak
Otogaza dev zam geliyor! Litresi 50 lirayı aşacak
09:45
Uçak kalktı geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Uçak kalktı geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 12:20:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Rekabet Kurumu harekete geçti! Google'ın yapay zeka özetlerine "adil paylaşım" freni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android