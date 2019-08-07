Son Dakika Haberleri: Rektör Aydın: "Samsun her şeyin en iyisini hak ediyor"
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Rektör Aydın: "Samsun her şeyin en iyisini hak ediyor"

1 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun'un ve öğrencilerin her şeyin en iyisini hak ettiğini ve tüm gayretlerinin bu yönde olduğunu söyledi.

Rektör Aydın:
SAMSUN (İHA) – Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun'un ve öğrencilerin her şeyin en iyisini hak ettiğini ve tüm gayretlerinin bu yönde olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın'a ziyarette bulundu. Ziyaret hakkında konuşan Başkan Demir, üniversitenin Samsun için önemli bir kazanım olduğunu ve 2019-2020 akademik yılı kapsamında yapılan hazırlıklar başta olmak üzere gerekli desteğin verileceğini dile getirdi.

"Samsun en iyisini hak ediyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Aydın ise Samsun'un ve öğrencilerin her şeyin en iyisini hak ettiğini ve tüm gayretlerinin bu yönde olduğunu vurguladı.

Rektör Aydın bilgilendirme yaptı

Konuşmaların ardından Rektör Aydın, Samsun Üniversitesinin kuruluşundan bugüne kadar kat edilen süreç ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında genel bir değerlendirme yaparak bilgilendirmede bulundu.

Günün anısına Başkan Demir tarafından Rektör Aydın'a hediye takdimi yapıldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi. Ziyarette ayrıca, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Süleyman Demirtaş hazır bulundu. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:54 Kaynak: İHA
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