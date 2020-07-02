Rektör Beydemir: "Tıp Fakültemiz ilimize hayırlı olsun" - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversite bünyesinde kurulacak Tıp Fakültesinin şehre hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a ve YÖK üyelerine teşekkür ederim" dedi.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversiteleri bünyesinde Tıp Fakültesi kurulmasına yönelik 2704 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Haziran 2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bir açıklama yaptı. Rektör Baydemir, göreve gelirken üniversitenin gelişimiyle ilgili kurdukları önemli hayallerden birisinin bugün itibarıyla gerçekleştiğini söyledi. Bilecik'te Tıp Fakültesi kurulmasının çok önemli bir gelişme olduğunun altını çizen Rektör Beydemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"En büyük arzumuzdu. Her hayırlı işin başı 'Bismillah' olduğu için, biz de bu işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim ile başladık ve öyle de devam ediyoruz. Başta, bize böyle bir nimeti nasip eden rabbime hamd ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Tıp Fakültesinin Bilecik'e ve bu bölgeye hizmet edebileceğini ifade ettiğimizde bizi dikkate alarak destekleyen YÖK başkanımıza ve değerli YÖK üyelerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, desteklerini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e, Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'e, Bilecik Milletvekillerimiz Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün'e teşekkür ediyorum. Başta Valimiz Bilal Şentürk olmak üzere Tıp Fakültesi kurulma fikrinin ortaya çıkmasından itibaren desteklerini esirgemeyen Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin ile ilimizin mülki ve yerel idaresine bu süreçte yanımızda olmaları vesilesiyle teşekkür ediyorum. Müjdesini yeni aldığımız Tıp Fakültemiz ilimize ve bölgemize hayırlı olsun. Bu durum, üniversitemiz ve bölgemiz için önemli bir gelişmedir. Samimiyetle ifade etmek istiyorum ki, Tıp Fakültesi, göreve geldiğimizden bu yana üniversitemize kazandırmak için arzu ettiğim, en önemli akademik birimdi. Samimi çalışmalarınız meyvelerini vermeye başladı" dedi. - BİLECİK