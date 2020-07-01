Rektör Çakar covid-19 pandemisini anlatı - Son Dakika

Rektör Çakar covid-19 pandemisini anlatı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Pandemi ve Ötesi" başlıklı konferansta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Pandemi ve Ötesi" başlıklı konferansta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, görüş ve düşüncelerini paylaştı.

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Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü, Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni konferans salonunun hayırlı olması temennisiyle sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, akademik kariyer hayatı hakkında bilgiler paylaşarak sunumuna devam etti.


Bilimsel araştırma modelinden bahseden Rektör Çakar, mümkün olduğunca bilgi edinerek gerçeğe yaklaşmaya, gerçeği tahmin etmeye çalıştığımızı ifade etti. Bilimsel bilginin; tarafsızlık, doğru ölçü, kanıtlama ve genelleyici olma gibi özellikleri olduğunu belirten Prof. Dr. Çakar; "Aklımızdaki Acayip Sorular, Şüphe, Paranoya, Bilimsel Bilginin Kaynağı, Bilimsel Araştırma Metodu, Pandemi: Bir Araşatırma Modeli" başlıklarında bilgiler aktardı.


Bilimsel araştırma modelinin nasıl oluşturulması gerektiğiyle ilgili geçmiş ve günümüzden örnekler veren Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Covid-19 sürecinde akla gelen sorulardan yola çıkarak bilimsel araştırma modelinin aşamalarını katılımcılarla paylaştı.


Bilimsel açıdan oldukça verimli geçen konferansın sonunda, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a çiçek takdim edildi. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Çakar covid-19 pandemisini anlatı - Son Dakika

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