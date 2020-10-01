ERÜ Rektörü Çalış kampüs alanında Kovid-19 denetimi yaptı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üniversite kampüsünde denetim gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ERÜ kampüsü içerisindeki fakülteler ve faaliyet gösteren işletmeler, Çalış ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk tarafından denetlendi.

Kampüs içerisindeki restoran, kantin, market gibi işletmeleri tek tek denetleyen Rektör Çalış, işletmeciler ve vatandaşların kurallara dikkat ettiğini gördüklerini atardı.

Çalış, "Kampüsümüz içerisinde denetimlerimize devam ediliyor. Artık vatandaşlarımız ve işletmecilerimiz bu süreç hakkında bilinçlendiler. İnşallah bu bilinçlenme ile en kısa zamanda pandemi sürecinin sona ereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.