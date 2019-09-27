Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı hükümlülerin yetiştirdiği ürünleri inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Rektör Çomaklı hükümlülerin yetiştirdiği ürünleri inceledi

51 dakika önce

Denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlülerin ürettiği sebze ve meyveler Erzurum protokolünün katıldığı programda incelenerek tadıldı.

Rektör Çomaklı hükümlülerin yetiştirdiği ürünleri inceledi, System.String[]

Denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlülerin ürettiği sebze ve meyveler Erzurum protokolünün katıldığı programda incelenerek tadıldı.


Ceza ve İnfaz Kurumu Erzurum Açık Cezaevinde gerçekleşen programa Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mustafa Çetin, Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Erzurum MİT Başkanı Selçuk Yıldızeli katıldı.


Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen proje ile kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü kapsamında hükümlülerin cezaları çeşitli faaliyetlerde bulunmaları karşılığında infaz ediliyor. Meslek edindirme kurslarında eğitim alan hükümlüler, sebze ve meyve yetiştiriciliği, mobilya imalatı ve metal işleme gibi alanlarda çalışıyorlar.


Hükümlü işçilerin ürettiği ürünleri inceleyen ve yetiştirdikleri meyveleri tadan Rektör Çomaklı, projenin; hükümlülerin meslek edinmeleri ve tekrar topluma kazandırılmaları noktasında önemine dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZURUM

Erzurum, Çomaklı, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener: Git gide sona yaklaştığımızı söyleyebilirim
Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapılırken canlı yayında deprem oldu Figen Yüksekdağ'dan hakkında verilen ikinci tutuklama kararına tepki: Çifte tutuklama kar etmez. Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: En çok korktuğumuz yer Fatih ilçesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 14:45:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Çomaklı hükümlülerin yetiştirdiği ürünleri inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]