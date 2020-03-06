Rektör Çomaklı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay'ı ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Çomaklı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay'ı ağırladı - Son Dakika

Rektör Çomaklı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay'ı ağırladı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin "Yetenek Her Yerde" sloganıyla düzenlediği bölgesel kariyer fuarlarının üçüncü etabı olan ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20) açılış törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen...

Rektör Çomaklı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay'ı ağırladı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin "Yetenek Her Yerde" sloganıyla düzenlediği bölgesel kariyer fuarlarının üçüncü etabı olan ve Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20) açılış törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek, üniversitenin çeşitli birimlerini gezdi.


DAKAF'20 açılışının ardından Rektör Çomaklı ile bir araya gelen Atay ve Sayan, üniversitenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Doç. Dr. Salim Atay, Yeni Açılan Birimleri Ziyaret Etti


Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen projelerinden ve birimlerinden bahseden Çomaklı, konuklarına üniversitenin son olarak hizmete açılan Veri Yönetim Ofisini gezdirdi.


Ofisinin çalışma alanlarını anlatan birim koordinatörü Prof. Dr. Hasan Seçen, burada gerçekleştirdiği sunumda Veri Yönetimi Ofisi Koordinatörlüğünün, kurumsal kalite süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, iyileştirmeye yönelik çalışmalar, üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğü, ileriye yönelik kurumsal stratejik plan ve hedeflerin belirlenmesi amaçlarına yönelik olarak kurulduğunu söyledi.


Rektörlük bünyesinde açılışı yapılan birimlerin ziyaret edilmesinin ardından konuklarıyla birlikte Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinde geçen Rektör Çomaklı, merkez bünyesinde kurulması planlanan Biyoçeşitlilik Müzesi hakkında bilgi verdi.


Araştırma merkezinin, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik unsurlarının tespiti, teşhisi, korunması, tanıtımı ve sürdürülebilirliği konularında ulusal ve uluslararası bilim insanları ile ortaklaşa araştırmalar yürütmek amacı taşıdığını aktaran Merkez Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin, ülkemizin ulusal biyoçeşitlilik koleksiyonunun oluşturulması, tasnifi, teşhisi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.


Heyet, Sporcu Performans Ölçüm Merkezinde İncelemelerde Bulundu


Öğrencilere, akademik ve idari personel ile spor yapmak isteyen herkese daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sunmak amacıyla inşa edilen Atatürk Üniversitesi Spor Merkezinde de incelemelerde ziyaret eden Atay ve Çomaklı, içerisinde fitness salonu, yüzme havuzu, SPA alanı, Türk hamamı, sauna, tuz odası, buhar banyosu ve sporcu performans ölçüm değerlendirme ve rehabilitasyon merkezi olan birimde çeşitli incelemelerde bulundular.


Atatürk Üniversitesi Spor Merkezinin aslında Yeni Nesil Spor Merkezi olarak da adlandırıldığını söyleyen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, kinesiyoloji, atletik performans, egzersiz fizyolojisi ve nöro-psikoloji laboratuvarlarıyla ön planda olan sporcu performans ölçüm değerlendirme ve rehabilitasyon merkezinin, bilimsel anlamda Türkiye'de sayılı merkezlerden biri olduğuna vurgu yaptı. - ERZURUM

Erzurum, Çomaklı, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı
Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı Koronavirüsten korunmak için metrobüs duraklarına yerleştirilen dezenfektan cihazları kırıldı Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi

Son Dakika Haberleri
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 23:18:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Çomaklı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay'ı ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]