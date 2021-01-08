Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

08.01.2021 16:55
Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı, System.String[]

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ile ilgili yayımladığı mesaj şöyle "Gücünü kamuoyundan alan, halkımızın haber alma hakkını kullanmasını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtma görevini üstlenen özgür basın, aynı zamanda demokrasinin vazgeçilmezidir. Kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, özellikle yerel ve bölgesel anlamda yaşanan gelişmeleri topluma aktarıp, bizleri aydınlatarak dün olduğu gibi bugün her şart ve koşulda hiçbir zaman taviz vermeden kutsal görevlerini icra etmeye devam etmektedirler. Bu kapsamda tarafsız, ilkeli ve sorumluluk bilinciyle, fedakarca çalışan kıymetli basın mensuplarının ve gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum." - ZONGULDAK

Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Bülent Ecevit Üniversitesi, Gazeteciler Günü, İcra, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Çufalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika


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