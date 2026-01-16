Rektör Kaplancıklı Araştırma Merkezlerini İnceledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversite bünyesindeki araştırma merkezlerinde incelemelerde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen program kapsamında ilgili merkezlerde yürütülen çalışmalar hakkında düzenlenen toplantıda yetkililerden bilgi alan Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, merkezlerin mevcut altyapısı, laboratuvar olanakları ve devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın devamında laboratuvarları gezen Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde kullanılan cihazlar ile teknik donanımları yerinde inceleyerek, yürütülen akademik ve bilimsel çalışmaların Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin araştırma kapasitesine sağladığı katkılara dikkat çekti. İncelemeler sırasında araştırma merkezlerinin mevcut durumu ele alınırken, altyapı imkanlarının güçlendirilmesi ve yürütülen bilimsel çalışmaların daha etkin hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Araştırma merkezlerimiz üniversitemizin bilimsel üretim gücünü artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Altyapımızı güçlendirerek bilimsel çalışmaların daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK