Son Dakika Haberleri: Rektör Öğrencilerle Kar Topu Oynadı

Rektör Öğrencilerle Kar Topu Oynadı

49 dakika önce

Rektör öğrencilerle kar topu oynadı Anadolu Üniversitesinde öğrencilere Rektör Çomaklı'dan kar sürpriziESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerle kar topu oynadı.

Rektör öğrencilerle kar topu oynadı
Anadolu Üniversitesinde öğrencilere Rektör Çomaklı'dan kar sürprizi

ESKİŞEHİR - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerle kar topu oynadı.
Eskişehir'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini giderek artırdı. Etkili olan kar yağışı, kısa sürede kentin tamamına yakınını beyaza bürüdü. Bu durumu değerlendiren Anadolu Üniversitesi öğrencileri de Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile kar topu oynadı. Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan duyurunun ardından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi önünde toplanan öğrenci grubu, burada bir süre Rektör Çomaklı ile kar savaşı yaptı. Rektör Çomaklı'nın yanı sıra kar topu savaşına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, rektör danışmanları, akademisyenler de katıldı. Kartopu savaşının ardından Rektör Çomaklı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
"Öğrencilerimizle tatil öncesi beraber olalım istedik"
Aslen Erzurumlu olduğunu hatırlatan Rektör Çomaklı "Kar birden yağdı. Bunun tadını çıkarmak lazım. Erzurum'da kar 3-4 ay yerde kalıyor ama burada hemen eriyor. Öğrenciler de sınavlarının son günlerini yaşıyor. Kartopu savaşı ile hırslarını benden aldılar. Belli ki sınavlarda zor sormuşuz. Öğrencilerimizle tatile çıkmadan beraber olalım istedik. Sağ olsun onlar da kırmadı. Gayet güzel oldu" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:03 Kaynak: İHA

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