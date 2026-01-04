Rektör Özölçer'in çevre dostu buluşu, TÜRKPATENT tarafından tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Rektör Özölçer'in çevre dostu buluşu, TÜRKPATENT tarafından tescillendi

Rektör Özölçer\'in çevre dostu buluşu, TÜRKPATENT tarafından tescillendi
04.01.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi çalışmalara bir yenisini daha ekledi. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in başvuru sahibi olduğu "Pet Şişe Boşaltma, Sıkıştırma ve Toplama Kumbarası" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescillenerek resmi koruma altına alındı.

Kamusal alanlarda atık halde bulunan plastik pet şişelerin en küçük hacimde sıkıştırılarak toplanmasını sağlayan buluş, aynı zamanda şişe içerisinde kalan su ve benzeri içeceklerin özel bir haznede biriktirilerek yeşil alanların sulanmasında yeniden kullanılmasına imkan tanıyor. Harici bir elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan çalışan sistem, çevre dostu yapısıyla döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir kaynak kullanımına somut katkı sunuyor.

Tescillenen projede, buluş sahibi olarak BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Onur Dündar da yer alıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sürdürülebilirliğin yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda üniversitelerin topluma ve geleceğe karşı taşıdığı temel bir kurumsal sorumluluk olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri dile getirdi:

"Cumhuriyetin ilk üniversitesi olmanın verdiği tarihsel sorumluluk bilinciyle, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında hem akademik hem de toplumsal çalışmalarımızla yeşil dönüşüm sürecine güçlü katkılar sunmayı asli bir görev olarak görüyoruz. Çevreyle uyumlu, kaynakları verimli kullanan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan her çalışma, üniversitemizin vizyonunun ve sorumluluk anlayışının güçlü bir yansımasıdır. Üniversitemizin çevreye duyarlı, üretken ve yenilikçi bir akademik kurum olma ilkeleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlerken; kampüslerimizdeki geniş yeşil alanlar, enerji tasarrufu sağlayan uygulamalar, çevre dostu ulaşım politikaları ve atık yönetimi alanındaki örnek projelerimizle sürdürülebilir kampüs anlayışını somut adımlarla hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda üniversitemizin GreenMetric Türkiye Ulusal Koordinatörlüğünü üstlenmesi ile üniversitelerimiz arasında hem çevre bilincinin artırılmasını hem de sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik geliştirilen bu tür tescilli yenilikçi projelerin, çevresel sorunlara çözüm üretmenin yanı sıra toplumda çevre bilincini güçlendirdiğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık hareketi, çevreye duyarlı politikaların toplumsal karşılık bulmasında son derece önemli bir rol üstlenmektedir. Üniversitelerimizde hayata geçirilen böylesine anlamlı ve öncü projelerin, bu vizyonla birleştiğinde kalıcı etkiler ortaya koyacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Yükseköğretim kurumlarına Ar-Ge ve inovasyon teknolojileri alanında sundukları değerli desteklerden dolayı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ile Türk Patent ve Marka Kurumu ailesine teşekkür ediyorum. Kalite eksenli büyüme, ihtisaslaşma ve sürdürülebilirlik odaklı yükseköğretim politikalarıyla üniversitelerimize daima yol gösteren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a ve kıymetli YÖK ailesine de şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunan kayda değer projenin tescillenmesinde ve hayata geçirilmesinde emeği geçen yine buluşun geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile İnşaat Mühendisliği Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Onur Dündar hocamıza ve sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Teknoloji, Rektör, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Özölçer'in çevre dostu buluşu, TÜRKPATENT tarafından tescillendi - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 03:13:09. #7.11#
SON DAKİKA: Rektör Özölçer'in çevre dostu buluşu, TÜRKPATENT tarafından tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.