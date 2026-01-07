Rektör Özölçer, Öğrencilere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Rektör Özölçer, Öğrencilere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

Rektör Özölçer, Öğrencilere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi
07.01.2026 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEUN Rektörü Prof. Dr. Özölçer, kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek destek verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, final haftası kapsamında Farabi Kampüsünde bulunan Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesinde ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Final sınavları döneminde öğrencilerle bir araya gelen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet ederek sınav sürecine ilişkin duygu ve düşüncelerini dinledi. Öğrencilere moral veren Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, planlı ve disiplinli çalışmanın akademik başarıdaki önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında üniversite yönetimi olarak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özölçer, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Öğrencilerin talep ve görüşlerini dinleyen Rektör Özölçer, iletilen geri bildirimlerin üniversitenin sürekli gelişim ve iyileştirme süreçleri açısından son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Ziyaret kapsamında Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, öğrencilere çorba ikramında bulundu. Samimi bir ortamda öğrencilerle birlikte çorba içen Rektör Prof. Dr. Özölçer, derslere ve sınavlara ilişkin sohbet ederek yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri dile getirdi:

"Üniversite yılları, öğrencilerimizin yalnızca akademik bilgiyle değil; aynı zamanda emek, azim ve sabırla kendilerini geliştirdikleri çok kıymetli bir dönemdir. Final haftası, öğrencilerimiz için yoğun ve yorucu bir süreç olsa da bu dönemin disiplinli bir çalışma ve doğru planlama ile başarıyla tamamlanacağına canı gönülden inanıyorum. Bizler üniversite yönetimi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya onların akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle final haftasında kıymetli öğrencilerimize zihin açıklığı, sağlık ve üstün başarılar diliyorum."

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler ise Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e destekleri ve moral ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Prof. Dr. Özölçer, ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Özölçer, Öğrencilere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:21:34. #7.11#
SON DAKİKA: Rektör Özölçer, Öğrencilere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.