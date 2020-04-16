Rektör Şenocak'tan Eskişehirlilere, Korona virüs mücadelesine destek teşekkürü - Son Dakika

Eskişehir Osmangazi Üniversitelinde Korona virüs ile mücadelede yaşanan gelişmeler hakkında Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak bir açıklama yaptı.



Rektör açıklamasında; "Üniversitemiz Korona virüs salgını başladıktan hemen sonra hızla eğitimler düzenleyip çalışmalarına başlamıştır. Bu salgının bir pandemiye dönüşüp ülkemizde görülmeye başlamadan önce eğitimleri tamamlamıştır. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından hazırlıkları tamamlanan pandemi eylem planları, hızla hayata geçirilmiştir. Ana binadan fiziken ayrılmış bir hastaneye ilaveten acil servis ve yoğun bakım düzenlemeleri yapılıp gerekli kişisel koruyucu ekipman ve teçhizat ilaveleri sağlanmıştır. Hastanemiz Mikrobiyoloji anabilim dalı Covid-19 Real-time PCR testi için yetkilendirildikten sonra ve ilk testler 31 Mart 2020 tarihinde çalışmaya başlamış ve Eskişehir'deki tüm hastanelere hizmet verecek şekilde 7/24 hizmete girmiştir. Bugüne kadar toplam 5204 test Covid-19 tanı laboratuvarımızda çalışılmıştır. Tanıya yönelik testler yürütülürken risk altında olan ünitelerde tarama testlerine başlanmıştır. Üniversitemiz tüm kamu kurumlarıyla koordineli olarak çalışmalarına devam ederken Aile hekimliği araştırma görevlilerimizde il sağlık müdürlüğü çalışmalarına katkıda bulunması amacıyla görevlendirilmiştir. Üniversitemiz ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Covid-19 gibi bulaşıcı hastalıklarda temas zincirinin taranması ile hastalığın hangi kaynaktan yayıldığı, bundan sonra kimlerin risk altında olduğu konusunda yol gösteren ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çok önemli rolü olan filyasyon çalışmalarına başlamıştır. Korona virüs ile mücadelede dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak üniversitemiz Hematoloji anabilim dalının diğer anabilim dalları ile işbirliği içerisinde yürüttükleri immün plazma tedavisine yönelik çalışmalar başlatılmış olup verilecek ilk tedavi için hazırlıklar olanca hızıyla sürdürülmektedir. İmmün plazma tedavisi, iyileşen hastanın kanıyla oluşturulan serumun tedavi altındaki hastaya uygulanması esasına dayanmaktadır. Ancak bu tedavinin uygulanabilmesi için tedavisi tamamlanan hastanın uygun kriterlere sahip olması ve bu bağış için gönüllü olması gerekiyor. Bugüne kadar elde edilen deneyimler ve güncellenen klavuzlar ışığında Üniversitemizde Korona virüse yönelik eğitimler tekrar edilmeye başlanırken Üniversitemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyemiz Prof. Dr. Selma Metintaş'ın Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim kuruluna seçilmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu zor zamlarımızda Eskişehir halkının ve birçok özel kuruluşun Korona virüs ile mücadelede bizlere maske, tulum, önlük ve numune alma kabinleri gibi destekler sağlaması, özellikle de personellerimizin eşleri ve dostlarının yanı sıra hayırsever Eskişehir halkının kendi ürettiği pasta, börek, meyve ve içecek ikramlarında bulunulması bu mücadelede yalnız olmadığımızı bizlere göstermektedir. Tüm destekleri ve teveccühleri için Eskişehir halkına bir kez daha şükran ve saygılarımı sunarım" dedi. - ESKİŞEHİR