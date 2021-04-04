Rektör Şevli Erciş'te bir dizi ziyarette bulundu - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van'ın Erciş ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Rektör Şevli, Erciş Kaymakamı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu'nu makamında ziyaretinin ardından, Erciş Kredi Yurtları Kurumu (KYK) Müdürü Burhan Fener'i ve Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Suat Altın'ı da makamlarında ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yaptığı ziyaretlerde; üniversite olarak sadece Van merkezdeki değil ilçelerdeki kurum ve kuruluşlarla da iletişimin sürekli aktif tutulmasından yana olduklarını belirterek, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi; donanımlı akademik kadrosu, hastanemizde kullandığımız ileri teknolojiye sahip cihazlar ve yenilikçi misyonuyla tüm bölgeye hitap edebilecek güçlü bir potansiyele sahiptir. Nitekim URAP başarı sıralamasında 41. sıradan 35. sıraya yükselen üniversitemiz, bu potansiyeli açığa çıkararak kanıtlamıştır. Biz, bu başarıya, kendi içimize kapanarak değil bütün kurum ve kuruluşlarla istişare ederek, işbirlikleri yaparak ulaştığımızın farkındayız. Bu nedenle, bütün kurumlarımızla iletişimi ve işbirliklerini canlı tutmak gayretini daha ileri seviyelere taşıyacağız ve üniversitemizin daha başarılı olması için her türlü adımı atmaktan geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kurum ziyaretlerinden sonra Erciş İşletme Fakültesini ziyaret eden Rektör Şevli, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, dekan yardımcıları ve öğretim üyeleri tarafından karşılandı. Rektör Şevli'ye, fakültede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara dair bilgiler veren Dekan Turan, "Rektörümüzün fakültemizi ziyaretleri ve taleplerimizi dinleme nezaketleri bizi oldukça mutlu ve motive etti. Rektörümüzün akademik başarıya ne kadar önem verdiklerinin bilincindeyiz. Bu bilinçle üniversitemizin başarısını artırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Fakülte dekanının bilgilendirmelerinden sonra konuşan Rektör Şevli ise Erciş ve diğer ilçelerde bulunan diğer birimleri daha sık ziyaret edeceklerini belirterek, "İlçelerimizde bulunan birimlerimizin merkez yerleşkemizde bulunan birimlerimizden farkları yoktur. Merkez birimler için planladığımız bütün projelere ilçelerde bulunan birimlerimizi de dahil ediyoruz. Çünkü tüm birimlerimizin ortaklaşa yakaladıkları başarıları çok daha anlamlı buluyoruz. Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Erciş'te Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifimizi uygun görmüştür. Bu yüksekokulumuzun açılmasıyla Erciş'e daha fazla hizmet etme şansı da yakalayacağımız inancındayız" diye konuştu.

Erciş İşletme Fakültesinden ayrıldıktan sonra Erciş Meslek Yüksekokuluna geçen Şevli, burada Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hakkı Duru, müdür yardımcıları ve öğretim üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Rektör Şevli'ye ziyaretlerinde; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Yükrük ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap Yükrük eşlik etti. - VAN