Relaktasyon emzirme kabusunu sona erdirdi

Adana'da Relaktasyon Polikliniği sayesinde anne, bebeğini doğurduktan 18 gün sonra emzirmenin mutluluğunu yaşadı

Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası bünyesinde Adana'da ilk kez açılan Relaktasyon Polikliniği, emzirme sorunu yaşayan annelere hizmet veriyor

ADANA - Adana'da doğum yaptıktan sonra 18 gün boyunca bebeğini emziremeyen anne, Relaktasyon Polikliniği sayesinde ilk kez bebeğini emzirdi. Anne Büşra Pul Kiper, "Annelere tavsiyem kesinlikle böyle problemleri varsa vazgeçmesinler" dedi.

Büşra Pul Kiper ile Oğuz Kiper çiftinin 5 ay önce Güneş isimli kızları dünyaya geldi. Güneş'in doğduğu gün annenin sütü gelmediği için aile bebeği ilk gün biberon ile besledi. İkinci gün ise Büşra Pul Kiper'in sütü geldiği halde Güneş anne sütü alamadı ve 18 gün boyunca aile bebeklerini dışarıdan besinlerle biberon ile besledi.

Daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası bünyesinde Adana'da ilk kez açılan Relaktasyon Polikliniğine başvuran Büşra Pul Kiper, buradaki görevli hemşire ve doktorlar sayesinde 18 gün sonra ilk kez Güneş'i emzirdi. Seyhan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurşah Keskin, Relaktasyon Polikliniğiyle ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 ayda 109 annenin emzirme sorunlarının giderildiğini anlattı. Keskin, "Emzirmede sıkıntı yaşayan, emzirmeye başlamış ancak daha sonra sütü kesilmiş annelere hizmet vermek amacıyla kuruldu. İlgi çok güzel. Beklediğimizden de çok güzel. Hastalar santralden buraya ulaşıyorlar. Mesai saatleri içerisinde yüz yüze, mesai saatleri dışında da telefon ile anne sütü danışmanlık hizmeti veriliyor. Artık emzirmekten umudunu kesmiş annelerin tekrar emzirdiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Ten tene temas önemli"

Relaktasyon Polikliniği'nde görevli 23 yıldır ebelik yapan Fatma Türkmenoğlu ise, "Buraya başvuran annelerimize ve anne adaylarımıza emzirme, anne sütü ve bununla ilgili karşılaşılan problemlerle ilgili eğitimler veriyoruz. Yüz yüze eğitimleri genelde burada veriyoruz ama bu hastanede doğum yapmış veya kontrole gelmiş bütün hastalar buradan eğitim alabiliyorlar. Hiçbir hastayı boş göndermiyoruz. Güzel geri dönüşlerimiz var" dedi.

Öte yandan Fatma Türkmenoğlu, hiç doğum yapmadığı halde evlatlık olarak çocuk sahibi olan annelerin de polikliniğe başvurabileceğini belirtti. Türkmenoğlu, "Ten tene temas çok önemli. Anneye özgüven verdikten sonra gerisi oluyor. Onlara da yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir duygu"

Poliklinik sayesinde ilk kez bebeğini emziren anne Büşra Pul Kiper de, bebeğini emzirebildiği için mutluluk yaşadığını belirtti. Annelere de tavsiyelerde bulunan Kiper, daha sonra şunları söyledi:

"İlk biberon verildi başka hastanede ikinci gün sütüm geldiği halde beni emmek istemedi kızım. Güneş 18 günlüktü buraya geldiğimde. Fatma ebe bizimle 1,5 saat ilgilendi ve Güneş ilk defa 18 gün sonra 1 buçuk saat boyunca anne sütü aldı. Çok güzel bir duyguydu. Ben hiç emmeyecek diye düşünüyordum. Sütüm geldiği halde Güneş beni emmiyordu. Annelere tavsiyem kesinlikle böyle problemleri varsa vazgeçmesinler. 1,5 saat boyunca Güneş beni emdiğinde ben ağladım Güneş emdi sürekli. Çok güzel bir duygu. Hala da devam ediyor çok şükür."