Remdesivir: Koronavirüse karşı umut olarak görülen ilacın ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Remdesivir: Koronavirüse karşı umut olarak görülen ilacın ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika Dünya

Remdesivir: Koronavirüse karşı umut olarak görülen ilacın ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı

16 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yanlışlıkla yayımladığı bir belgede, koronavirüs tedavisi için umut olabileceği düşünülen "remdesivir" adlı antiviral ilacın ilk tam kapasiteli klinik denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yanlışlıkla yayımladığı bir belgede, koronavirüs tedavisi için umut olabileceği düşünülen "remdesivir" adlı antiviral ilacın ilk tam kapasiteli klinik denemelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

Raporda Çin'de 237 hastayla yapılan denemede ilacın hastalara faydası olmadığı ve kan dolaşımı sistemindeki patojenlerin varlığını azaltmadığı belirtildi.

İlacın üreticisi Amerikan Gilead Sciences şirketi ise çalışmanın sonuçlarının yanlış aktarıldığını savundu.

"Klinik ve virolojik faydası görülmedi"

Denemeyle ilgili rapor, WHO'nun kamuya açık klinik denemeler veri tabanında yayımlandı. Örgüt, bir süre sonra yanlışlıkla yayımlandığını söylediği raporu kaldırdı.

Testler sırasında 159 hastaya remdesivir, 79 hastaya da plasebo verildi.

Bir ay sonra ilacın verildiği hastaların yüzde 13,9'u hayatını kaybetti. Plasebo verilen hastaların ise yüzde 12,8'inin öldüğü belirtildi.

Raporda "Remdesivirin klinik ve virolojik bir faydası görülmedi" denildi.

Belgelerde 18 hastada yan etkiler nedeniyle denemenin erken sonlandırıldığı belirtiliyor.

Gilead ise Afrika'da Ebola salgınında da denenen ve başarısız olan ilaçla ilgili denemenin sonuçlarının yanlış yansıtıldığını, remdesivir'in hafif belirtiler gösteren hastalarda faydalı olabileceğini savundu.

Gilead Sözcüsü, düşük katılım nedeniyle denemenin erken sonlandırıldığını, bu nedenle sonuçların istatistiksel açıdan anlamlı olmadığını söyledi.

Sözcü, devam eden diğer denemelerin ilaçla ilgili daha net bir tablo ortaya koyabileceğini belirtti.

Çin'deki denemenin başarısız olduğunun açığa çıkmasından sonra Gilead hisseleri, ABD hisse senedi piyasalarındaki üç ana endekste de değer kaybetti.





Remdesivir: Koronavirüse karşı umut olarak görülen ilacın ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Gilead Sciences, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 01:20 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan umut veren paylaşım: Güzel günler yaklaşıyor Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisi için vücuda dezenfektan enjekte etmeyi önerdi Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin         
13:18
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi         
12:57
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı         
12:47
İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez 5 mucize besini! Mutlaka tüketilmesi gerekiyor İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez 5 mucize besini! Mutlaka tüketilmesi gerekiyor         
12:41
Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi Boateng yönetime, Balotelli'nin Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi         
12:39
Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı Ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüsle mücadele için 6 milyon dolar bağışladı         
12:25
Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor Güngören'de karantinaya giren Fenerbahçeli Isla ve ailesi, bugün evlerine geçiyor         
12:13
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı         
12:09
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
12:06
Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı Futbol hakemi, koronavirüse karşı 'akılı bileklik' ve 'kovid-19 mesafe kiti' yaptı         
11:50
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi Prof. Dr. Ercüment Ovalı, geliştirdiği OZG38-61 aşısının isminde tuttuğu takım olan Trabzonspor'u simgeledi         
11:37
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti         
11:32
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı         
11:32
Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı Fuat Güner 23 Nisan konserinde kötü haberi verdi: Özkan Uğur kansere yakalandı         
11:32
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi         
11:26
Koronavirüs savaşçılarının yoğun bakımda hastalar için ter döktüğü anlar anbean kameralara yansıdı Koronavirüs savaşçılarının yoğun bakımda hastalar için ter döktüğü anlar anbean kameralara yansıdı         
11:25
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu         
11:00
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor 389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor         
11:00
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü         
10:57
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi         
10:54
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz         
10:47
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor         
10:47
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı         
10:36
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz? İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?         
10:36
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü         
10:36
Ülkelere göre oruç tutma süreleri! İzlanda 19 saatle zirvede Ülkelere göre oruç tutma süreleri! İzlanda 19 saatle zirvede         
10:30
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin Vuhan'ı İstanbul oldu         
10:19
Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu         
10:18
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi         
10:18
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 13:37:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Remdesivir: Koronavirüse karşı umut olarak görülen ilacın ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]