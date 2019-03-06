Son Dakika Haberleri: Renault'dan Mart Kampanyası

Renault'dan Mart Kampanyası

52 dakika önce

Renault, mart ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor.

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Renault, mart ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor.


Şirket açıklamasına göre, Renault müşterileri, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30 bin TL peşinat ve aylık bin 500 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile araç sahibi olma fırsatı buluyor.

Kampanya dahilinde Clio HB modeline 30 bin TL peşinat ile bin 500 TL'den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan'da 35 bin TL peşinat ile 2 bin TL aylık taksit avantajı sunulurken Captur modeli için 40 bin TL peşinat ile 2 bin TL aylık taksit bulunuyor.

Kampanyada Kadjar ise 55 bin TL peşinat ve 3 bin TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1,99 faiz oranı yer alıyor.

Müşteriler, #hayırlıolsun hashtaglı kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Renault Kasko'da anında bin TL indirim imkanına sahip oluyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 60 bin TL kredi ve 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Renault, Ekonomi
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