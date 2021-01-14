Renault, teknoloji, enerji ve servis hizmetleri markasına dönüşüyor - Son Dakika

Renault, teknoloji, enerji ve servis hizmetleri markasına dönüşüyor

14.01.2021 15:11
Renault, teknoloji, enerji ve servis hizmetleri markasına dönüşüyor, System.String[]

Renault, gelecek 5 yıl ve sonrası için stratejilerini açıklarken, yeni dönemde, teknoloji, hizmet ve temiz enerji markasına dönüşerek otomotiv endüstrisine modern bir yaklaşım getirmeyi planlıyor.

Renault, gelecek 5 yıl ve sonrası için stratejilerini açıklarken, yeni dönemde, teknoloji, hizmet ve temiz enerji markasına dönüşerek otomotiv endüstrisine modern bir yaklaşım getirmeyi planlıyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, marka, "Renaulution" toplantısında, "Nouvelle Vague" (Fransız Yeni Dalgası) adını verdiği yeni dönemi duyurdu. Marka, yeni dönemle Avrupa otomobil pazarına modern bir yaklaşım getiriyor.

Elektrikli ve hidrojen çözümleriyle enerji geçişindeki liderliğini sürdürecek olan Marka, 2025 yılına kadar Avrupa'daki en çevreci ürün gamını sunacak. Teknoloji tarafında ise yazılım, veri, siber güvenlik ve mikro elektronik için özel olarak hayata geçirilmiş "Software Republique" adlı açık ekosistemi güçlendirilecek. Bu ekosistem, bağlantılı servislerle Renault ürün gamını besleyecek. C segmentine yönelik daha iyi bir ürün gamı dağılımı, son teknolojilerin geliştirilmesi ve yeni iş fırsatları ile değer yaratılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, "Renault olarak dalgalardaki kırılmaları kabulleniyor ve kendi 'Yeni Dalgamızı' yaratıyor, otomotiv endüstrisine modern bir yaklaşım getiriyoruz. Electro Pole projesi ile elektrikli araç liderliğini güçlendiren, hidrojene yatırım yapan, 2025 yılına kadar Avrupa'nın en çevreci ürün gamına ulaşmayı hedefleyen bir enerji markasına dönüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

" 'Software Republique' aracılığıyla bir teknoloji markası olacağız"

Ayrıca kurum içi inovasyon ve siber güvenlik gibi kilit alanlarda Avrupa'ya özgü bir uzmanlık geliştirmeyi amaçlayan açık bir ekosistem olan "Software Republique" aracılığıyla bir teknoloji markası olacaklarını belirten Luca de Meo, şunları kaydetti:

"Bu durum servis hizmetleri markası olarak bize, dahili ve harici yüksek teknolojili bağlantılı servisler yardımıyla rekabet avantajı sağlayacak. Bu çağdaş vizyonumuzun temellerini Fransa'da atıyoruz. Çünkü marka olarak gücümüzün ve ruhumuzun köklü geçmişimizde yattığının bilincindeyiz. Bir yandan geçmişiyle sıkı bir bağı bulunan, bununla birlikte elektrikli olmasıyla gelecek niteliği taşıyan Yeni R5, Renault'nun 'Yeni Dalgası'nı kusursuz temsil ediyor."

Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal ise toplantıda tanıtımı yapılan Renault 5 prototipine ilişkin, "Renault 5 prototipinin tasarımı, marka mirasımızın kült modeli olan R5'i, temel alıyor. Prototip, modernliği ve zamana uygun bir otomobili temsil ediyor: Şehirli, elektrikli, çekici." açıklamasında bulundu.

İnovasyon, Renault markasının 120 yıldır hep merkezinde yer aldı

Öte yandan açıklamadaki detaylara göre, inovasyon, Renault markasının 120 yıldır hep merkezinde yer aldı. Markanın 'Yeni Dalga' döneminde, hedeflerini gerçekleştirmek için güçlü değerleri bulunuyor. Elektrikli mobilite ve servis hizmetlerindeki deneyimi ve 300 binden fazla araç satışıyla Renault, 10 yıldır Avrupa elektrikli araç pazarının lideri konumunu sürdürdü.

Renault'nun yaratıcısı olduğu, 150'den fazla patent içeren hibrit teknolojisi E-TECH için, markanın elektrik ve F1 tecrübelerinden yararlanıldı. Yazılım fabrikası ise yazılım, veri ve bulut teknolojileri konularında uzmanlaşan binden fazla mühendisi bir araya getiriyor. Bu kadroya yakında yeni mühendisler de eklenmesi bekleniyor. Avrupa'nın mobiliteye özgü ilk döngüsel ekonomi fabrikası olan Flins Re-Factory, markanın modernliğini bünyesinde barındırıyor. Grubun Renaulution stratejik planında ortaya koyulan projeksiyon göz önünde bulundurulduğunda, tüm bunlar birer başlangıç niteliği taşıyor.

Ürün çeşitliğinde hem elektrikli hem de segmentasyon anlamında yenilikler olacak

Açıklamaya göre, Renault'nun dönüşümünün ana hatları; "teknoloji markası, servis hizmetleri markası ve temiz enerji markası" olmak üzere üç rekabet alanından oluşuyor.

Renault ürün çeşitliliği de hem elektrikli hem de segmentasyon anlamında yeniliklere sahne olacak. 2025 yılına kadar 14 ana model piyasaya sürecek olan Renault, bunların 7'sini tamamen elektrikli, diğer 7 aracı ise C ve D segmentinde üretecek. Marka ürün gamındaki yeni konumlandırmalarıyla B segmentindeki liderliğini korurken, C-segmentinde tekrar başa oynamayı hedefliyor.

2025'e kadar üst segmentlerdeki satışların toplam satışların yüzde 45'ini oluşturması planlanıyor.

Renault 5 prototipi de tanıtıldı

???????Açıklamada aktarılanlara göre, Marka, Renaultion toplantısında ruhunu köklerinden alan Renault 5 prototipi de tanıttı.

Küçük şehir otomobili olarak öne çıkan Renault 5 prototip, markanın başarılarından birini modern ve tamamen elektrikli bir şekilde geleceğe taşıyor.

Renault Tasarım Direktörü Gilles Vidal'in tasarım ekibi, Renault'nun geçmişindeki dünyaca ünlü bir kült model olan R5'ten ilham aldı. Bu modern yaklaşım; elektronik, mobilya ve spor dünyasından esinlenen materyallerde de dikkati çekiyor.

Otomobil, Renault, Enerji, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Renault, teknoloji, enerji ve servis hizmetleri markasına dönüşüyor - Son Dakika


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