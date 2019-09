Renault Yeni Captur'un örtüsünü Frankfurt'ta kaldırdı

CARMEDYA.COM - Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Yeni Captur'un tanıtımı, Renault Grubu CEO'su Thierry Bolloré ve Tasarım Direktörü Laurens van den Acker tarafından gerçekleştirildi.



Renault Captur, 90'dan fazla ülkede 1,5 milyon satış rakamı ile Avrupa'da B SUV pazarının lider modeli unvanına sahip.



Daha fazla kişiselleştirme, güvenlik ve modülerlik sunan yeni nesil Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkat çekiyor.



Renault Captur, 2018 yılında Fransa'da 67 bin, Avrupa'da 215 bin satış adedi ile lider konumunu sürdürdü.



İttifak'ın yeni modüler platformuna sahip bu ikinci nesil Captur, teknolojisiyle sunarak geleceğin mobilitesine gönderme yapıyor. EASY CONNECT ve en son multimedya sistemi Renault EASY LINK ile internet bağlantısına sahip araçta Trafik ve Otoyol Destek Sistemi gibi sürüşe yardımcı sistemler ile otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor.Yeni Captur, hibrit ve E-TECH plug-in olmak üzere elektrikli versiyonlara da sahip.



Aracı tanıtan Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens van den Acker şunları söyledi, "Yeni Captur ile modelin en iyi özelliklerini koruduk ve daha da iyileştirdik. Ayrıca Captur artık daha fazla kişiselleştirilebiliyor. Renault için, yolculuk deneyim kalitesi mutlak bir öncelik. Daha fazla kalite, daha fazla teknoloji, daha fazla SUV: Yeni Captur hem %100 Captur, hem daha fazlası…".



Toplantıda konuşan Renault Grubu CEO'su Thierry Bolloré ise,"Yeni Captur, 2020'den itibaren sınıfının ilk şarj edilebilir hibrit modeli (plug-in) olacak. Hibrit otomobile adapte edilmiş benzersiz bir aktarma sistemi ve doğrudan F1 türevi olan bir enerji yönetim stratejisi geliştirdik. Renault olarak, teknoloji ve inovasyonu müşterilerimiz için erişilebilir hale getirmek en büyük önceliğimiz." dedi.

